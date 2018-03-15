Где смотреть матч "Локомотив" – "Атлетико"

Сегодня, 17:41

Список трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на спутниковых каналах

&quot;Локомотив&quot; примет мадридский &quot;Атлетико&quot;. Фото AFP
"Локомотив" примет мадридский "Атлетико". Фото AFP

В четверг пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между российским "Локомотивом" и испанским "Атлетико" из Мадрида.В первом матче неделю назад испанский клуб одержал уверенную победу: "Атлетико" – "Локомотив" – 3:0.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами и ответного поединка. Так, коэффициент на победу "Атлетико" составляет 1.90, тогда как на победу "Локомотива" 4.60, а на ничью – 3.40.

Интересно, что букмекеры на принимают ставки на проход испанского клуба в четвертьфинал, считая это практически решенным. А вот на выход "Локомотива" можно сделать ставку с коэффициентом 34 к одному.

В последних пяти играх "Локомотив" одержал три победы, а также по разу сыграл вничью и проиграл. В свою очередь, мадридский "Атлетико" одержал четыре победы с общим счетом 15:2, а также минимально уступил "Барселоне" (0:1).

Матч "Локомотив" – "Атлетико" начнется в 18:00 по киевскому времени. Поединок не покажут на украинском ТВ, смотреть матч можно на спутниковых каналах.

Также сегодня пройдет матч Лиги Европы в Киеве: трансляции "Динамо" – "Лацио" на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Локомотив" – "Атлетико":

Arena Sport 1 (Хорватия)
Arena Sport 3 (Сербия)
BNT (Болгария)
BT Sport 2 (Великобритания)
Canal+ Sport (Польша)
Cosmote Sport 3 (Греция)
Digi Sport 1 (Венгрия)
eir Sport 1 (Ирландия)
EuroSport 2 (Швеция)
Fox Sport 2 (Голландия)
Look TV (Румыния)
Матч!ТВ (Россия)
Sky Sport 3 (Италия)
Sky Sport 4 (Германия)
Sport 1 (Израиль)
Sport TV1 (Португалия)
SportKlub1 (Словения)
SuperSport 3 (Албания)
Tivibu Spor 2 (Турция)
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