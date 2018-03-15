В четверг пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между российским "Локомотивом" и испанским "Атлетико" из Мадрида.В первом матче неделю назад испанский клуб одержал уверенную победу: "Атлетико" – "Локомотив" – 3:0.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами и ответного поединка. Так, коэффициент на победу "Атлетико" составляет 1.90, тогда как на победу "Локомотива" 4.60, а на ничью – 3.40.

Интересно, что букмекеры на принимают ставки на проход испанского клуба в четвертьфинал, считая это практически решенным. А вот на выход "Локомотива" можно сделать ставку с коэффициентом 34 к одному.

В последних пяти играх "Локомотив" одержал три победы, а также по разу сыграл вничью и проиграл. В свою очередь, мадридский "Атлетико" одержал четыре победы с общим счетом 15:2, а также минимально уступил "Барселоне" (0:1).

Матч "Локомотив" – "Атлетико" начнется в 18:00 по киевскому времени. Поединок не покажут на украинском ТВ, смотреть матч можно на спутниковых каналах.

Также сегодня пройдет матч Лиги Европы в Киеве: трансляции "Динамо" – "Лацио" на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Локомотив" – "Атлетико":

Arena Sport 1 (Хорватия)

Arena Sport 3 (Сербия)

BNT (Болгария)

BT Sport 2 (Великобритания)

Canal+ Sport (Польша)

Cosmote Sport 3 (Греция)

Digi Sport 1 (Венгрия)

eir Sport 1 (Ирландия)

EuroSport 2 (Швеция)

Fox Sport 2 (Голландия)

Look TV (Румыния)

Матч!ТВ (Россия)

Sky Sport 3 (Италия)

Sky Sport 4 (Германия)

Sport 1 (Израиль)

Sport TV1 (Португалия)

SportKlub1 (Словения)

SuperSport 3 (Албания)

Tivibu Spor 2 (Турция)