Битва на снегу: где смотреть матч "Локомотив" – "Галатасарай"
Расписание трансляций матча 5-го тура Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
В среду в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится поединок российского "Локомотива" и турецкого "Галатасарая". Матч пройдет в Москве и начнется в 19:55 по киевскому времени. На территории Украины матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2".
Расписание трансляций матча "Локомотив" – "Галатасарай":
- канал "Футбол 2" в прямо эфире
- сайт oll.tv (платно, в подписке)
- канал "Футбол 1" 29 ноября в 04:05, повтор
- канал "Футбол 1" 30 ноября в 06:00, повтор
Прогноз букмекеров на матч "Локомотив" – "Галатасарай". Эксперты видят поединок практически равным, хозяева – лишь небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Локомотива" составляет 2.45, тогда как на победу турецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, а на ничью – 3.30. Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.60, а на "больше 2,5 голов" – 2.40.
Российский клуб пока не набрал ни одного очка в нынешней Лиге чемпионов. В случае поражения и в сегодняшнем матче, "Локомотив" лишится шансов занять даже третье место в группе и точно покинет еврокубки. А вот "Галатасарай" пока ведет борьбу как за плей-офф Лиги Европы, так и за 1/8 финала Лиги чемпионов.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОРТУ
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|2
|ШАЛЬКЕ
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|3
|ГАЛАТАСАРАЙ
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|4
|ЛОКОМОТИВ
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.
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