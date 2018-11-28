Битва на снегу: где смотреть матч "Локомотив" – "Галатасарай"

В среду в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится поединок российского "Локомотива" и турецкого "Галатасарая". Матч пройдет в Москве и начнется в 19:55 по киевскому времени. На территории Украины матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2".

Расписание трансляций матча "Локомотив" – "Галатасарай":

канал "Футбол 2" в прямо эфире

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канал "Футбол 1" 29 ноября в 04:05, повтор

канал "Футбол 1" 30 ноября в 06:00, повтор

Прогноз букмекеров на матч "Локомотив" – "Галатасарай". Эксперты видят поединок практически равным, хозяева – лишь небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Локомотива" составляет 2.45, тогда как на победу турецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, а на ничью – 3.30. Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.60, а на "больше 2,5 голов" – 2.40.

Российский клуб пока не набрал ни одного очка в нынешней Лиге чемпионов. В случае поражения и в сегодняшнем матче, "Локомотив" лишится шансов занять даже третье место в группе и точно покинет еврокубки. А вот "Галатасарай" пока ведет борьбу как за плей-офф Лиги Европы, так и за 1/8 финала Лиги чемпионов.





N Команда И В Н П М О 1 ПОРТУ ПОРТУ 4 3 1 0 9-3 10 2 ШАЛЬКЕ ШАЛЬКЕ 4 2 2 0 4-1 8 3 ГАЛАТАСАРАЙ ГАЛАТАСАРАЙ 4 1 1 2 3-3 4 4 ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ 4 0 0 4 2-11 0

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.