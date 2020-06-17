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Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Арсенал" в чемпионате Англии

17 июня, 20:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В среду, 17 июня, возобновляется чемпионат Англии. Премьер-лига вернется суперпоединком на манчестерском стадионе "Этихад" между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом". Это будет перенесенная встреча 26-го тура чемпионата и начнется она в 22:15 по киевскому времени. "Манчестер Сити" – "Арсенал" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Также в Украине в прямом эфире поединок покажут в прямом эфире на канале Setanta Ukraine, который доступен на сайте Oll.tv.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, но отставание от "Ливерпуля" катастрофическое. Завоевание золотых медалей мерсисайдцами остается вопросом времени, а подопечным Хосепа Гвардиолы нужно еще удержать вторую строчку от посягательств "Лестера". Да и "Челси" не так уж и далеко.

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А вот у "Арсенала" ситуация практически катастрофическая. "Канониры" занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице и рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон, а ведь это существенные финансовые потери.

Лондонцы выиграли три последних матча перед карантином, а "Сити" ушли на самоизоляцию поражением от "Манчестер Юнайтед", но это было еще в марте, сейчас команды находятся совсем в другой форме.

Букмекеры не сомневаются в сегодняшней победе "Манчестер Сити": коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.32, на ничью – 6.00, на победу "Арсенала" – 8.90.

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чемпионат Англии где смотреть Арсенал Лондон Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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