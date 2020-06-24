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Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед" – битву за зону еврокубков в Англии

24 июня, 18:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча начнется в Манчестере в 20:00 по киевскому времени в среду

В среду продолжаются баталии в английской Премьер-лиге. Наш сайт ведет онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед". Подопечные Уле-Гуннара Сульшера пока что занимают пятое место, отставая от "Челси" на пять очков, но надеются подняться еще на позицию и пробиться в Лигу чемпионов.

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"Шеффилд" на данный момент располагается на восьмой строчке таблицы. Однако команда всего два пункта уступает "Вулверхэмптону" и самому "МЮ". Эти клубы делят пятую и шестую позиции, что дает право выступить в следующем сезоне в Лиге Европы.

Букмекерские конторы явными фаворитами считают хозяев, коэффициент на их победу колеблется около 1.45. Тогда как успех гостей из Шеффилда оценивают в 8.50, а ничью – в 4.44. Интересно, что в первом круге соперники выдали шикарный спектакль с результатом 3:3. Теперь же в игре ожидают 2-3 гола.

На украинском телевидении встречу в прямом эфире покажет канал Setanta Sports. Начнется трансляция в 19:55.

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футбол онлайн чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер

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