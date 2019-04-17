Где смотреть матч "МанСити" – "Тоттенхэм" за выход в полуфинал Лиги чемпионов

Расписание трансляций ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Тренировка "Тоттенхэма" на стадионе, который сегодня примет матч ЛЧ. Фото: AFP

Сегодня украинский футболист Александр Зинченко может выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Для этого его команде – "Манчестер Сити" – нужно в ответном поединке 1/4 финала отыграться после выездного поражения от "Тоттенхэма" (0:1). "Горожан" устроит 1:0 (тогда будет дополнительное время) или победа в два и более мяча. Сам Зинченко в матче не сыграет из-за травмы. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проводим текстовый онлайн "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видео повторами голов.

Где смотреть матч "Манчестер Сити"- "Тоттенхэм":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

текстовый онлайн с фото и видео на segodnya.ua

на segodnya.ua трансляция на сайте oll.tv (в подписке)

(в подписке) канал "Футбол 1" 18 апреля в 02:15, повтор

канал "Футбол 2" 18 апреля в 09:10, повтор

канал "Футбол 1" 18 апреля в 16:50, повтор

"МанСити" – "Тоттенхэм": прогноз букмекеров. Хозяева – большие фавориты поединка. Так, коэффициент на победу "Сити" составляет всего 1.32, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 10, а на ничью – 5.50. Котировки на выход в полуфинал, несмотря на поражение в первой игре, тоже в пользу команды Хосепа Гвардиолы: 1.62 на "Манчестер" и 2.40 на "Тоттенхэм".

Также в среду пройдет матч Лиги чемпионов "Порту" – "Ливерпуль": онлайн трансляция также доступна на нашем сайте.

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