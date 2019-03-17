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Где смотреть матч "Милан" – "Интер"

Сегодня, 21:17

Список трансляций главного дерби чемпионата Италии

Где смотреть матч "Милан" – "Интер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e9d/45d/5c8e9d45de0f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e9d/45d/5c8e9d45de0f3.jpg Футбол Список трансляций главного дерби чемпионата Италии

Сегодня в Серии А пройдет знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano, сыграют "Милан" и "Интер". Начало в 21:30. Команды встретятся в 223-й раз в своей истории! По итогам 222 дерби расклад такой: 79 побед "Интера", 76 побед "Милана" и 67 ничьих. Нынешнее противостояние "Милана" и вылетевшего из Лиги Европы "Интера" на стадионе "Сан-Сиро" (он же "Джузеппе Меацца") имеет серьезный турнирный подтекст. Соперники идут на третьем-четвертом месте в Серии А – их разделяет всего одно очко в пользу "Милана". И борьба за попадание в зону Лиги чемпионов между ними предстоит нешуточная.

Букмекеры о миланском дерби. В конторах фавориты противостояния хозяева поля. Котировки на победу "Милана" – 2.45, на ничью – 3.00, на победу "Интер" – 3.20.

Смотреть матч "Милан" – "Интер" на ТВ и в интернете:

Напомним, что сегодня в чемпионате Италии первое поражение потерпел "Ювентус". Туринский клуб в гостях уступил "Дженоа" со счетом – 0:2.

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Тег футбол, Милан Италия, чемпионат Италии, Интер Италия

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Сегодня|Спорт

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