Где смотреть матч "Милан" – "Интер"
Список трансляций главного дерби чемпионата Италии
Сегодня в Серии А пройдет знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano, сыграют "Милан" и "Интер". Начало в 21:30. Команды встретятся в 223-й раз в своей истории! По итогам 222 дерби расклад такой: 79 побед "Интера", 76 побед "Милана" и 67 ничьих. Нынешнее противостояние "Милана" и вылетевшего из Лиги Европы "Интера" на стадионе "Сан-Сиро" (он же "Джузеппе Меацца") имеет серьезный турнирный подтекст. Соперники идут на третьем-четвертом месте в Серии А – их разделяет всего одно очко в пользу "Милана". И борьба за попадание в зону Лиги чемпионов между ними предстоит нешуточная.
Букмекеры о миланском дерби. В конторах фавориты противостояния хозяева поля. Котировки на победу "Милана" – 2.45, на ничью – 3.00, на победу "Интер" – 3.20.
Смотреть матч "Милан" – "Интер" на ТВ и в интернете:
- "Футбол 2", live
- "Футбол 1", повтор (18.03 в 12:00)
- oll.tv в подписке
Напомним, что сегодня в чемпионате Италии первое поражение потерпел "Ювентус". Туринский клуб в гостях уступил "Дженоа" со счетом – 0:2.
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