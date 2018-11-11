Где смотреть матч "Милан" – "Ювентус" с в чемпионате Италии

Список трансляций центрального матча 12-го тура Серии А на ТВ и в интернете

11 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Италии состоится одно из самых знаменитых дерби в мире – "Милан" встретится с "Ювентусом". Команды являются самыми титулованными в Италии и одними из самых успешных в мире. Матч начнется в 21:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

"Ювентус" – безальтернативный лидер Серии А последних нескольких лет, а "Милан" в последний раз завершал сезон в тройке призеров еще в 2013 году. Однако после смены руководства – сначала на китайцев, а затем на американцев, перед командой поставили задачу вернуться на ведущие роли в Италии. Пока это получается у подопечных Дженнаро Гаттузо с переменным успехом.

Букмекеры считают "Ювентус" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 1.70, на ничью – 3.70, на победу "Милана" – 5.25.

Смотреть матч "Милан" – "Ювентус":

Футбол-2, live

Футбол-1, понедельник, 12:00 (повтор)

Футбол-2, понедельник, 18:55 (повтор)

Футбол-2, вторник, 08:35 (повтор)

Футбол-1, вторник, 20:40 (повтор)

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