Где смотреть матч отбора на Евро-2020 Чехия – Англия

/ Фото: AFP

Сегодня в Праге на "Эден Арене" сборная Чехии попытается прервать победное шествие Англии в отборе на чемпионат Европы 20202 года. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте запланирована онлайн трансляция Чехия – Англия.

Победа в Праге выведет сборную Англии на Евро-2020. У занимающих второе место чехов тоже многое на кону, ведь Косово отстает от них всего на один балл. Судя по всему, судьба второй путевки от группы А решится 14 ноября, когда команда Ярослава Шилгавы в Пльзене примет косоваров. В сборную Чехии вызваны сразу восемь игроков участника Лиги чемпионов "Славии". "Для нас это преимущество. "Славия" постоянно проводит большие матчи. Ее футболисты привыкли играть в таких условиях", – подчеркнул Шилгавы.

Смотрите, как Англия громила Чехию:

Реклама

Смотреть матч Чехия – Англия:

Напомним, что в это же время в Харькове сборная Украины проведет поединок против команды Литвы. В гостях украинцы разгромили литовцев 3:0, но в ответной встрече балтийцы обещают дать бой подопечным Шевченко. Онлайн трансляция Украина – Литва уже доступна на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама