Где смотреть матч первый матч "Динамо" в новом сезоне Лиги чемпионов

Во вторник, 7 августа, в Праге на "Эден Арене" состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/2019 годов: местная "Славия" примет киевское "Динамо". Путевку в следующий раунд получит лучшая команда по итогам двух матчей. Ответный поединок пройдет через неделю, 14 августа, в Киеве. Онлайн "Славия" – "Динамо" уже есть на нашем сайте.

"Славия" – "Динамо": жара во время матча. Поединок должен пройти в тяжелых погодных условиях. Вечером 7 августа температура воздуха в Праге поднимется до 33-34 градусов Цельсия. Поэтому болельщикам будут выдавать бесплатно бутылки с холодной воды, чтобы хоть как-то уберечь от жары.

Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".

"Славия" – "Динамо": букмекеры о матче. Эксперты считают хозяев фаворитами матча. Так, коэффициент на победу чешской команды составляет 2.30, тогда как на победу "Динамо" он равен 3.60, а на ничью – 3.00. При этом команда Александра Хацкевича – фаворит на проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Котировки на проход следующие: 1.65 "Динамо" и 2.25 "Славия".

Где смотреть матч "Славия" – "Динамо": поединок квалификации Лиги чемпионов в Чехии начнется в 20:30 по киевскому времени. Прямая трансляция матча пройдет на телеканале "2+2".