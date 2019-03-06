Где смотреть матч "Порту" – "Рома" в Лиге чемпионов

Список трансляций ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

"Рома" в логове "драконов": Диего Перотти и Эусебио Ди Франческо. Фото: AFP

Где смотреть матч "Порту" – "Рома" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8d/054/5c7f8d0547c99.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8d/054/5c7f8d0547c99.png 2019-03-06T11:05:00+02:00 Футбол Список трансляций ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Сегодня определится четвертьфиналист Лиги чемпионов. В Порту сыграют местный "Порту" и римская "Рома". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Рома".

Напомним, первая игра команд в Риме завершилась победой итальянского клуба 2:1. Именно "Рому", несмотря на зыбкое преимущество в один мяч, букмекеры считают фаворитом в борьбе за выход в 1/4 ЛЧ из этой пары.

Как сообщалось ранее, в случае неудачи в предстоящем матче, тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо грозит отставка.

Свои последние поединки в национальных чемпионатах как "Порту", так и "Рома" проиграли. Римляне в дерби были разгромлены земляками из "Лацио" – 0:3. Тогда как "драконы" из Порту уступили в принципиальной игре за первое место "Бенфике" – 1:2. Интересно, что во время этого поединка в Португалии пытались сбежать десять заключенных из тюрьмы Кастелу-Бранку, надеявшиеся, что охранники будут слишком увлечены трансляцией. Заключенные проделали дыру в стене своей камеры и попробовали смыться, но их заметили. И побег провалился.

Список трансляций матча "Порту" – "Рома" 6 марта

"Футбол 1", 22:00 live

"Футбол 2", (повтор 07.03 в 04:05)

"Футбол 1" (повтор 07.03 в 10:25)

"Футбол 2", (повтор 07.03 в 18:40)

oll.tv, live (в подписке)

Напомним, что 7 марта в 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с "Челси" в Лондоне

Мы также ведем онлайн матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "МЮ".

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