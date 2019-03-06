Где смотреть матч "Порту" – "Рома" в Лиге чемпионов
Список трансляций ответного поединка 1/8 финала ЛЧ
Сегодня определится четвертьфиналист Лиги чемпионов. В Порту сыграют местный "Порту" и римская "Рома". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Рома".
Напомним, первая игра команд в Риме завершилась победой итальянского клуба 2:1. Именно "Рому", несмотря на зыбкое преимущество в один мяч, букмекеры считают фаворитом в борьбе за выход в 1/4 ЛЧ из этой пары.
Как сообщалось ранее, в случае неудачи в предстоящем матче, тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо грозит отставка.
Свои последние поединки в национальных чемпионатах как "Порту", так и "Рома" проиграли. Римляне в дерби были разгромлены земляками из "Лацио" – 0:3. Тогда как "драконы" из Порту уступили в принципиальной игре за первое место "Бенфике" – 1:2. Интересно, что во время этого поединка в Португалии пытались сбежать десять заключенных из тюрьмы Кастелу-Бранку, надеявшиеся, что охранники будут слишком увлечены трансляцией. Заключенные проделали дыру в стене своей камеры и попробовали смыться, но их заметили. И побег провалился.
Список трансляций матча "Порту" – "Рома" 6 марта
- "Футбол 1", 22:00 live
- "Футбол 2", (повтор 07.03 в 04:05)
- "Футбол 1" (повтор 07.03 в 10:25)
- "Футбол 2", (повтор 07.03 в 18:40)
- oll.tv, live (в подписке)
Напомним, что 7 марта в 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с "Челси" в Лондоне
Мы также ведем онлайн матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "МЮ".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Порту" – "Рома" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино
Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе