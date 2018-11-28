Где смотреть матч "ПСЖ" – "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Список трансляций поединка группового этапа ЛЧ на ТВ и в интернете

Сегодня в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится поединок между французским "Пари Сен-Жермен" и английским "Ливерпулем". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Ливерпуль".

В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом парижский клуб. Котировки на победу "Пари Сен-Жермен" – 2.05, на ничью – 3.90, на победу "Ливерпуля" – 3.25.

Расписание трансляций матча "ПСЖ" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете:

канал "Футбол 1" в прямом эфире

сайт oll.tv (платно, в подписке)

канал "Футбол 2" 29 ноября в 07:20, повтор

канал "Футбол 1" 29 ноября в 10:25, повтор

канал "Футбол 1" 30 ноября в 02:15, повтор

Турнирное положение в группе:

N Команда И В Н П М О 1 НАПОЛИ НАПОЛИ 4 1 3 0 4-3 6 2 ЛИВЕРПУЛЬ ЛИВЕРПУЛЬ 4 2 0 2 7-5 6 3 ПСЖ ПСЖ 4 1 2 1 11-7 5 4 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 4 1 1 2 3-10 4

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.