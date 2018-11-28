Где смотреть матч "ПСЖ" – "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Список трансляций поединка группового этапа ЛЧ на ТВ и в интернете
Сегодня в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится поединок между французским "Пари Сен-Жермен" и английским "Ливерпулем". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Ливерпуль".
В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом парижский клуб. Котировки на победу "Пари Сен-Жермен" – 2.05, на ничью – 3.90, на победу "Ливерпуля" – 3.25.
Расписание трансляций матча "ПСЖ" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете:
- канал "Футбол 1" в прямом эфире
- сайт oll.tv (платно, в подписке)
- канал "Футбол 2" 29 ноября в 07:20, повтор
- канал "Футбол 1" 29 ноября в 10:25, повтор
- канал "Футбол 1" 30 ноября в 02:15, повтор
Турнирное положение в группе:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НАПОЛИ
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|11-7
|5
|4
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|4
|1
|1
|2
|3-10
|4
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.
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