Где смотреть матч "ПСЖ" – "Реал" в Лиге чемпионов

Во вторник, 6 марта, французский "ПСЖ" и испанский "Реал" в Париже проведут ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Три недели назад в Мадриде в первом матче "Реал" обыграл "ПСЖ" со счетом 3:1 – видео голов и моментов.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "ПСЖ" составляет 1.80, тогда как на победу "Реала" 4.00, а на ничью – 4.30. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.80, на "меньше 3,5 голов" – 2.07.

Интересно, что суммарную стоимость команд Transfermarkt оценивает в 1,6 миллиарда евро! "Реал" – чуть дороже: 859 млн против 756 млн в "ПСЖ".

Французский клуб после поражения от "Реала" в ЛЧ одержал четыре подряд победу во внутренних турнирах с общим счетом 13:2, трижды оставив свои ворота на замке. В свою очередь, футболисты мадридского клуба провели пять матчей, одержали четыре победы и один раз проиграли (общий счет – 15:6). Как видим, обе команды очень много забивают.

Матч "ПСЖ" – "Реал" начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "ПСЖ" – "Реал":

канал "Футбол 1"

трансляция на сайте oll.tv (в подписке)

Также во вторник состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – Порту": список трансляций.