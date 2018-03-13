Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер": расписание трансляций
Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире и в повторе
Во вторник "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится в Риме с местной "Ромой". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, онлайн "Рома" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.
Три недели назад в Харькове "горняки" смогли одержать волевую победу со счетом 2:1. Сегодня букмекеры считают фаворитом "Рому", однако котировки на выход в четвертьфинал, жеребьевка которого пройдет в пятницу, равные.
Матч "Рома" – "Шахтер" покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете.
Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер":
канал "Футбол 1", в прямом эфире
канал "Украина", в прямом эфире
канал "Футбол 2" в 03:55, повтор
канал "Футбол 2" 14 марта в 10:40, повтор
канал "Футбол 1" 14 марта в 16:05, повтор
трансляция на сайте oll.tv в подписке
Следите за основными событиями матча "Рома" – "Шахтер", смотрите видео-повторы голов, яркие фото со стадиона и поминутный комментарий игры в онлайне в разделе Спорт на сайте segodnya.ua.
Напомним, что параллельно с матчем "Рома" – "Шахтер" в 1/8 финала пройдет интересный поединок "Манчестер Юнайтед" – "Севилья". В первой игре команды сыграли 0:0 и сохранили хорошие шансы на выход в четвертьфинал.
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