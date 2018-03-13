Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер": расписание трансляций

Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире и в повторе

Во вторник "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится в Риме с местной "Ромой". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, онлайн "Рома" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.

Три недели назад в Харькове "горняки" смогли одержать волевую победу со счетом 2:1. Сегодня букмекеры считают фаворитом "Рому", однако котировки на выход в четвертьфинал, жеребьевка которого пройдет в пятницу, равные.

Матч "Рома" – "Шахтер" покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер":

канал "Футбол 1", в прямом эфире

канал "Украина", в прямом эфире

канал "Футбол 2" в 03:55, повтор

канал "Футбол 2" 14 марта в 10:40, повтор

канал "Футбол 1" 14 марта в 16:05, повтор

трансляция на сайте oll.tv в подписке

Следите за основными событиями матча "Рома" – "Шахтер", смотрите видео-повторы голов, яркие фото со стадиона и поминутный комментарий игры в онлайне в разделе Спорт на сайте segodnya.ua.

Напомним, что параллельно с матчем "Рома" – "Шахтер" в 1/8 финала пройдет интересный поединок "Манчестер Юнайтед" – "Севилья". В первой игре команды сыграли 0:0 и сохранили хорошие шансы на выход в четвертьфинал.