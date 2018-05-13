Где смотреть матч "Рома" – "Ювентус"
Список трансляций центрального матча 37 тура чемпионата Италии на спутниковых каналах
В воскресенье в чемпионате Италии может официально определится чемпион. Для этого "Ювентусу" в выездном поединке 37 тура Серии А против "Ромы" достаточно сыграть вничью. На данный момент "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу и опережает "Наполи" на шесть очков. Титул также достанется команде Массимилиано Аллегри, если "Наполи" в параллельном матче потеряет очки.
"Рома" – "Ювентус": букмекеры. Эксперты считают матч равным. Коэффициент на победу и "Ромы", и "Ювентуса" составляет 2.90, причем на ничью он также равен 2.90. Сегодня любой исход матча равно вероятен. Кроме того, букмекеры считают, что в матче не будет забито большого количества голов: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.80, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.10.
"Рома" – "Ювентус": последние матчи. В последних пяти играх во всех турнирах "Рома" одержала четыре победы при одном поражении (2:5 от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов). В свою очередь, "Ювентус" в пяти матчах одержал три победы при одной ничьей и одном поражении.
Матч "Рома" – "Ювентус" начнется в 21:45 по киевскому времени и не будет показан в прямом эфире на украинском ТВ. Смотреть поединок онлайн можно на спутниковых каналах.
Где смотреть матч "Рома" – "Ювентус":
Arena Sport 4 (Сербия)
Arena Sport 4 (Хорватия)
beIN Sports (Испания)
beIN Sports France 2
BT Sport 1 (Великобритания)
Cosmote Sport 1 (Греция)
Digi Sport 1 (Венгрия)
Digi Sport 2 (Румыния)
eir Sport 1 (Ирландия)
Eleven Sports 2 (Польша)
Матч!Футбол 2 (Россия)
Setanta Sports Eurasia
Setanta Sports Грузия
Sky Calcio 1 (Италия)
Sky Sport 1 (Италия)
Sport 2 (Чехия/Словакия)
Sport 2 (Израиль)
Sport TV1 (Словения)
SuperSport 2 (Албания)
Tivibu Spor 2 (Турция)
TV3 Sport (Дания)
Варзиш Спорт (Таджикистан)
Viasat Jalkapallo (Финляндия)
Viasat Sport Premium
ViaSport 2 (Норвегия)
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