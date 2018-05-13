В воскресенье в чемпионате Италии может официально определится чемпион. Для этого "Ювентусу" в выездном поединке 37 тура Серии А против "Ромы" достаточно сыграть вничью. На данный момент "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу и опережает "Наполи" на шесть очков. Титул также достанется команде Массимилиано Аллегри, если "Наполи" в параллельном матче потеряет очки.

"Рома" – "Ювентус": букмекеры. Эксперты считают матч равным. Коэффициент на победу и "Ромы", и "Ювентуса" составляет 2.90, причем на ничью он также равен 2.90. Сегодня любой исход матча равно вероятен. Кроме того, букмекеры считают, что в матче не будет забито большого количества голов: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.80, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.10.

"Рома" – "Ювентус": последние матчи. В последних пяти играх во всех турнирах "Рома" одержала четыре победы при одном поражении (2:5 от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов). В свою очередь, "Ювентус" в пяти матчах одержал три победы при одной ничьей и одном поражении.

Матч "Рома" – "Ювентус" начнется в 21:45 по киевскому времени и не будет показан в прямом эфире на украинском ТВ. Смотреть поединок онлайн можно на спутниковых каналах.

Где смотреть матч "Рома" – "Ювентус":

Arena Sport 4 (Сербия)

Arena Sport 4 (Хорватия)

beIN Sports (Испания)

beIN Sports France 2

BT Sport 1 (Великобритания)

Cosmote Sport 1 (Греция)

Digi Sport 1 (Венгрия)

Digi Sport 2 (Румыния)

eir Sport 1 (Ирландия)

Eleven Sports 2 (Польша)

Матч!Футбол 2 (Россия)

Setanta Sports Eurasia

Setanta Sports Грузия

Sky Calcio 1 (Италия)

Sky Sport 1 (Италия)

Sport 2 (Чехия/Словакия)

Sport 2 (Израиль)

Sport TV1 (Словения)

SuperSport 2 (Албания)

Tivibu Spor 2 (Турция)

TV3 Sport (Дания)

Варзиш Спорт (Таджикистан)

Viasat Jalkapallo (Финляндия)

Viasat Sport Premium

ViaSport 2 (Норвегия)