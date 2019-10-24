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Где смотреть матч "Сент-Этьен" – "Александрия" в Лиге Европы

24 октября, 11:55

Список трансляций матча третьего тура группового этапа Лиги Европы

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сегодня, 24 октября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" на выезде встретится с французским "Сент-Этьеном". Матч начнется в 19:55 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция матча "Сент-Этьен" – "Александрия".

После двух туров обе команды имеют всего по одному баллу и делят между собой третье-четвертое места в турнирной таблице группы Е. "Александрия" ранее проиграла на выезде "Вольфсбургу" (1:3), а затем во Львове сыграла вничью с "Гентом" (1:1). "Сент-Этьен" стартовал в групповом этапе с поражения Генту (2:3), во втором туре французы разошлись миром с "Вольфсбургом" (1:1).

Смотрите, как "Александрия" играла ранее в Лиге Европы:

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Обзор предыдущих матчей "Сент-Этьена" в Лиге Европы:

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Гол Коноплянки

Ранее команды между собой не встречались, зато "Сент-Этьен" имеет опыт противостояния другим представителям Украины. Если матчи с "Динамо" в середине 70-х мало кто вспомнит, то поединки с "Днепром" еще свежи в памяти. Два сезона подряд команды встречались на групповом этапе – французы одержали две победы, потерпели одно поражение и еще одну встречу свели вничью.

Букмекеры считают "Сент-Этьен" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Клода Пюэля – 1.45, на ничью – 4.40, на победу "Александрии" – 7.25.

Смотреть матч "Сент-Этьен" – "Александрия":

Футбол-2, Live
Oll.tv (в подписке)
Футбол-1, пятница, 03:55 (повтор)
Футбол-2, пятница, 08:35 (повтор)
Футбол-1, пятница, 16:55 (повтор)
Футбол-2, пятница, 23:55 (повтор)

Напомним, что сегодня в Киеве пройдет еще один матч Лиги Европы. "Динамо" примет "Копенгаген". Онлайн матча "Динамо" – "Копенгаген" доступен на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы где смотреть Сент-Этьен ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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