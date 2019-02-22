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Где смотреть матч "Шахтер" – "Арсенал-Киев" в чемпионате Украины U19

Сегодня, 12:06

Трансляция первого матча юношеского чемпионата в 2019 году начнется в 14:00

"Шахтер" примет "Арсенал-Киев" в чемпионате U19
"Шахтер" примет "Арсенал-Киев" в чемпионате U19.
Где смотреть матч "Шахтер" – "Арсенал-Киев" в чемпионате Украины U19 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc9/ac5/5c6fc9ac51c32.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc9/ac5/5c6fc9ac51c32.png Футбол Трансляция первого матча юношеского чемпионата в 2019 году начнется в 14:00

Сегодня, 22 февраля, в Счастливом (Киевская область) состоится перенесенный матч восьмого тура чемпионата Украины U19 (футболисты до 19 лет) "Шахтер" – "Арсенал-Киев". Команда Андреса Карраско лидирует в турнирной таблице и проведет первый официальный поединок в 2019 году.

Смотреть матч "Шахтер" U19 – "Арсенал-Киев" U19 можно в прямом эфире на сайте shakhtar.com. Трансляция доступна зарегистрированным пользователям сайта, начало матча – в 14:00.

Напомним, что основной состав донецкого клуба в четверг вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.

Первый матч в чемпионате Украины после зимней паузы "горняки" проведут в понедельник, 25 февраля. Соперником команды Паулу Фонсеки будет "Александрия", занимающая третью строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Ранее наставник "Александрии" Владимир Шаран заявил, что его команда не собирается быть "мальчиками для битья". Мы проведем текстовый онлайн матча "Шахтер" – "Александрия".

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Тег трансляция, Шахтер Донецк, Арсенал Киев

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Сегодня|Спорт

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