Где смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт"

Расписание трансляций первого матча "горняков" в плей-офф Лиги Европы на ТВ и в интернете

Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/586/2a6/5c65862a601ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/586/2a6/5c65862a601ca.jpg 2019-02-14T17:27:00+02:00 Футбол Расписание трансляций первого матча "горняков" в плей-офф Лиги Европы на ТВ и в интернете

В четверг чемпион Украины "Шахтер" проведет свой первый официальный матч в 2019 году. В Харькове на арене "Металлист" команда Паулу Фонсеки сразится с немецким "Айнтрахтом" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы, время начала – 22:00. На нашем сайте проходит текстовый онлайн "Шахтер" – "Айнтрахт" с фото, видео и комментариями.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

текстовый онлайн Шахтер – Айнтрахт на segodnya.ua

сайт oll.tv (в подписке) в прямом эфире

канал "Футбол 1" 15 февраля в 04:05, повтор

канал "Футбол 2" 15 февраля в 12:20, повтор

канал "Футбол 1" 15 февраля в 20:00, повтор

канал "Футбол 2" 16 февраля в 00:10, повтор

канал "Футбол 1" 16 февраля в 10:25, повтор

канал "Футбол 2" 16 февраля в 16:30, повтор

Отметим, что эксперты считают "горняков" фаворитами первого матча: коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2.35, тогда как на победу "Айнтрахта" можно сделать ставку с коэффициентом 3.15, а на ничью – 3.45. При этом немецкий клуб считается фаворитом на выход в следующий раунд Лиги Европы: 1.70 против 2.25 на чемпионов Украины.

Накануне стало известно, что на матче с "Шахтером" в Харькове ожидается армия фанов "Айнтрахта". Немецкий клуб славится своими преданными болельщиками, но страдает из-за их поведения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.