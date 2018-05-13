Где смотреть матч "Шахтер" – "Верес" в чемпионате Украины

Сегодня, 18:41

Все о трансляции золотого матча донецкой команды в Харькове

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

13 мая донецкий "Шахтер" может досрочно стать чемпионом Украины. В 31-м туре "горняки" в Харькове на стадионе "Металлист" примут ровненский "Верес". Поединок оказался под угрозой срыва, но, по последним сообщениям, матч все же состоится. Все о скандальном матче "Шахтер" – "Верес" в чемпионате Украины.

В случае победы над "Вересом" "Шахтер" за тур до финиша станет 11-кратным чемпионом страны. Матч последнего тура в Киеве уже не будет иметь турнирного значения. Напомним, что 9 мая в Днепре "Шахтер" обыграл "Динамо" и в рекордный раз завоевал Кубок страны. Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Обзор финала Кубка Украины в Днепре.

"Верес" провалили второй этап чемпионата Украины, только дважды зацепившись за очки. В восьми матчах был забил только один гол – Жулио Сезар поразил ворота "Динамо". Ровненский клуб, хоть и сохраняет шансы на еврокубки, но является аутсайдером гонки за Лигу Европы.

Матч "Шахтер" – "Верес" начнется в 19:30. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете, а также матч можно будет увидеть в повторе.

Смотреть матч "Шахтер" – "Верес":

"Футбол 1", live
"Футбол 2", понедельник, 14 мая, 04:00 (повтор)
"Футбол 1", понедельник, 14 мая, 08:15 (повтор)
"Футбол 2", понедельник, 14 мая, 16:15 (повтор)
"Футбол 1", вторник, 15 мая, 10:20 (повтор)
"Футбол 2", вторник, 15 мая, 20:05 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

В параллельном матче сыграют вторая и четвертая команды Премьер-лиги – в Запорожье "Заря" примет "Динамо". Смотреть онлайн "Заря" – "Динамо" можно в прямом эфире – список трансляций есть на нашем сайте.
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