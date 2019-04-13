Где смотреть матч "Шахтер" – "Заря" в чемпионате Украины

Список трансляций матча 24-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Шахтер - Заря. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 17:00. Прямая трансляция поединка будет доступна на ТВ и в интернете, также встречу покажут в записи.

"Шахтер" не сможет рассчитывать на травмированного Марлоса, а Жуниор Мораес пропустит матч из-за перебора карточек. Также в Харьков не прибыли с командой Алан Патрик и Веллингтон Нем. У гостей дисквалификацию за удаление в прошлом туре отбывает Максим Белый. Ранее Анатолий Чанцев заявил: "Заря" должна воспользоваться отсутствием Марлоса и Мораеса".

С точки зрения турнирной борьбы этот матч важен для обеих команд, "Горняки" продолжают лидировать в чемпионате Украины, но впереди еще девять туров второго этапа, а "Заря" продолжает погоню за "Александрией", от которой отстает на восемь баллов, и очередная потеря очков может поставить крест на надеждах команды завоевать "бронзовые" награды. Ранее свое мнение о матче высказал Андрей Воробей: "Думаю, Фонсека подарит Вернидубу портвейн после матча в Харькове".

Команды 38 раз встречались в чемпионате Украины. "Шахтер" победил в 32 матчах, "Заря" – в пяти, а ничья была зафиксирована только один раз, в первом круге текущего чемпионата. Разница мячей: 96:24 в пользу "горняков".

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.28, на ничью – 4.75, на победу "Зари" – 9.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Заря":

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