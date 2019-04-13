Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Где смотреть матч "Шахтер" – "Заря" в чемпионате Украины

Сегодня, 13:51

Список трансляций матча 24-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Шахтер - Заря
Шахтер - Заря. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 17:00. Прямая трансляция поединка будет доступна на ТВ и в интернете, также встречу покажут в записи.

"Шахтер" не сможет рассчитывать на травмированного Марлоса, а Жуниор Мораес пропустит матч из-за перебора карточек. Также в Харьков не прибыли с командой Алан Патрик и Веллингтон Нем. У гостей дисквалификацию за удаление в прошлом туре отбывает Максим Белый. Ранее Анатолий Чанцев заявил: "Заря" должна воспользоваться отсутствием Марлоса и Мораеса".

С точки зрения турнирной борьбы этот матч важен для обеих команд, "Горняки" продолжают лидировать в чемпионате Украины, но впереди еще девять туров второго этапа, а "Заря" продолжает погоню за "Александрией", от которой отстает на восемь баллов, и очередная потеря очков может поставить крест на надеждах команды завоевать "бронзовые" награды. Ранее свое мнение о матче высказал Андрей Воробей: "Думаю, Фонсека подарит Вернидубу портвейн после матча в Харькове".

Команды 38 раз встречались в чемпионате Украины. "Шахтер" победил в 32 матчах, "Заря" – в пяти, а ничья была зафиксирована только один раз, в первом круге текущего чемпионата. Разница мячей: 96:24 в пользу "горняков".

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.28, на ничью – 4.75, на победу "Зари" – 9.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Заря":

Футбол-2, live
Oll.tv (в подписке)
Футбол-1, воскресенье, 03:50 (повтор)
Футбол-2, воскресенье, 11:15 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 14:50 (повтор)

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, где смотреть, Заря Луганск

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Шахтер" – "Заря" в чемпионате Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где смотреть матч "Мариуполь" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня, 12:01

Список трансляций матча 24-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Расписание и результаты 24 тура украинской Премьер-лиги

Сегодня, 09:08

"Шахтер" сыграет против "Зари" в ослабленном составе, а "Динамо" едет в Мариуполь

Эксперт: "Заря" должна воспользоваться отсутствием Марлоса и Мораеса"

Вчера, 18:57

Украинский тренер считает, что для луганчан матчи с горняками всегда особенные

"Шахтер" закончил остекление в спортзале, поврежденном в результате боевых действий

Вчера, 14:30

Ремонт спортзала в Красногоровке Донецкой области завершится до конца апреля

Андрей Воробей: "Думаю, Фонсека подарит Вернидубу портвейн после матча в Харькове"

Вчера, 10:44

Экс-нападающий "горняков" и сборной Украины – о предстоящем поединке "Шахтер" – "Заря" в 24 туре чемпионата Украины

Шищенко: "Поединок "Шахтер" – "Заря" будет особенным для Будковского"

11 апреля, 22:39

Лучший бомбардир ЧУ-2002 рассказал, может ли Кайоде вытеснить дисквалифицированного Мораеса из основы "горняков"

Загрузка...

Видео боя Ломаченко – Кролла: нокдаун в третьем раунде, нокаут в четвертом

Сегодня, 08:56

Украинский чемпион отстоял свои титулы, нокаутировав претендента из Англии в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе

Онлайн Ломаченко – Кролла: украинец отправил соперника в нокаут!

Сегодня, 07:36

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

Сегодня, 06:29

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит

Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой

11 апреля, 21:26

У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

10 апреля, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком