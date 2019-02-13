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Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Боруссия" в Лиге чемпионов

Сегодня, 21:11

Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Боруссия" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/425/a02/5c6425a02cf29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/425/a02/5c6425a02cf29.jpg Футбол Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

В среду, 13 февраля, на "Уэмбли" в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д.

Ранее "Тоттенхэм" дважды победил "Боруссию" на групповом этапе ЛЧ-2017/18. А дортмундцы обыграли лондонцев в 1/8 финала Лиги Европы-2015/16.

Фаворит поединка британский клуб. Котировки на победу"Тоттенхэма" – 2.15, на ничью – 3.50, на победу "Боруссии" – 3.50. Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь букмекеры считают, что выше шансы у немцев. Котировки на проход "Боруссии" – 1.70, на проход "Тоттенхэма" – 2.50.

Список трансляций матча "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Футбол 1" (прямая трансляция)
  • "Футбол 2" (14.02, 04:05, повтор)
  • "Футбол 1" (14.02, 10:25, повтор)
  • "Футбол 2" (14.02, 19:25. повтор)
  • прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)

Ранее мы писали, что в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории

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Тег футбол, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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