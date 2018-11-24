Где смотреть лондонское дерби "Тоттенхэм" – "Челси"

В центральном матче 13 тура чемпионата Англии по футболу встретятся команды из топ-4 турнирной таблицы Премьер-лиги. Идущий на четвертом месте "Тоттенхэм" (27 очков) примет "Челси (28 очков). Лондонское дерби пройдет на стадионе "Уэмбли" и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Трансляции матча "Тоттенхэм" – "Челси":

канал "Футбол 2", в прямом эфире

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канал "Футбол 2" 25 ноября в 04:05, повтор

канал "Футбол 1" 25 ноября в 11:25, повтор

"Тоттенхэм" – "Челси": прогноз букмекеров. Эксперты считают матч практически равным. Гости – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Челси" равен 2.55, тогда как на победу "Тоттенхэма" он составляет 2.85, а на ничью – 3.40. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.70, а на "меньше 2,5 голов" – 2.25.

Отметим, что также в субботу пройдет интересный поединок в чемпионате Испании. Матч "Атлетико"- "Барселона" начнется в 21:45, в случае победы хозяев в Ла Лиге может смениться лидер.