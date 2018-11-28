Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Интер" в Лиге чемпионов
Список трансляций поединка группового этапа ЛЧ на ТВ и в интернете
В среду, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне состоится поединок группы В между английским "Тоттенхэмом" и итальянским "Интером". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Турнирные расклады такие, что "Интер" устроит и ничья, ведь домашнюю встречу они выиграли. А вот британцам нужно только побеждать.
Положение команд в группе:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАРСЕЛОНА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|2
|ИНТЕР
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|4
|1
|1
|2
|7-9
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
12 декабря: "Барселона" – "Тоттенхэм", "Интер" – ПСВ
В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом лондонский клуб. Котировки на победу "Тоттенхэма" – 1.70, на ничью – 3.80, на победу "Интера" – 5.00.
Расписание трансляций матча "Тоттенхэм" – "Интер" на ТВ и в интернете:
- канал "Футбол 2" в прямом эфире онлайн игрового дня
- сайт oll.tv (платно, в подписке)
- канал "Футбол 1" 28 ноября в 23:55, повтор
- канал "Футбол 2" 29 ноября в 10:00, повтор
- канал "Футбол 1" 29 ноября в 16:05, повтор
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
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