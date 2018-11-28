Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Интер" в Лиге чемпионов

Список трансляций поединка группового этапа ЛЧ на ТВ и в интернете

В среду, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне состоится поединок группы В между английским "Тоттенхэмом" и итальянским "Интером". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Турнирные расклады такие, что "Интер" устроит и ничья, ведь домашнюю встречу они выиграли. А вот британцам нужно только побеждать.

Положение команд в группе:

N Команда И В Н П М О 1 БАРСЕЛОНА 4 3 1 0 11-3 10 2 ИНТЕР ИНТЕР 4 2 1 1 5-5 7 3 ТОТТЕНХЭМ ТОТТЕНХЭМ 4 1 1 2 7-9 4 4 ПСВ ПСВ 4 0 1 3 4-10 1

12 декабря: "Барселона" – "Тоттенхэм", "Интер" – ПСВ



В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом лондонский клуб. Котировки на победу "Тоттенхэма" – 1.70, на ничью – 3.80, на победу "Интера" – 5.00.

Расписание трансляций матча "Тоттенхэм" – "Интер" на ТВ и в интернете:

канал "Футбол 2" в прямом эфире онлайн игрового дня

сайт oll.tv (платно, в подписке)

канал "Футбол 1" 28 ноября в 23:55, повтор

канал "Футбол 2" 29 ноября в 10:00, повтор

канал "Футбол 1" 29 ноября в 16:05, повтор

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".