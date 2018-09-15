Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

В пятом туре английской Премьер-лиги состоится поединок "Тоттенхэм" – "Ливерпуль", который претендует на звание центрального. После стартовых четырех туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, выиграв все четыре матча, а "Тоттенхэм" с девятью очками занимает пятое место. Смотреть трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" можно на канале "Футбол 1" и на сервисе oll.tv c 14:30 по киевскому времени.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей небольшими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 2.30, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 3.00, а на ничью – 3.75. Также букмекеры считают, что сегодня зрители увидят большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.70, а на "меньше 2,5 голов" она составляет 2.25.

Напомним, что в чемпионате Украины сегодня также будет сыгран центральный матч тура. Смотреть онлайн "Александрия" – "Шахтер" можно на канале "Футбол 2" с 14:00.

Ранее мы писали, что клуб второго дивизиона Англии отказался платить Джону Терри 300 тысяч в месяц. "Астон Вилла" не готова платить знаменитому защитнику прежнюю зарплату.