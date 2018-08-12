Где смотреть матч тура в Англии "Арсенал" – "Манчестер Сити"

В воскресенье, 12 августа, в центральном матче первого тура английской Премьер-лиги встречаются "Арсенал" и "Манчестер Сити". В прошлом сезоне клуб из Манчестера выиграл чемпионат, а лондонцы стали шестыми. В конце прошлого чемпионата "Арсенал" покинул многолетний тренер Арсен Венгер и теперь команду тренирует испанец Унаи Эмери. Смотреть матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" можно на канале "Футбол 2", а в интернете – на сайте oll.tv.

"Арсенал" – "Манчестер Сити": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу команду Хосепа Гвардиолы составляет 1.80, тогда как на победу "Арсенала" он равен 4.20, а на ничью – 4.00. Также букмекеры считают, что в поединке будет забито большое количество мячей: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.50, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.55.

"Арсенал" – "Манчестер Сити": стартовые составы. Хозяева начнут матч таким составом: Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Джака, Мхитарян, Рэмси, Езил, Обамеянг. У гостей со стартовых минут выйдут: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Менди, Фернандинью, Бернарду Силва, Гюндоган, Махрез, Стерлинг, Агуэро. Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку "МанСити".