Где смотреть матч участников ЧМ-2018 Россия – Бразилия

Сегодня, 12:24

Котировки букмекеров и все о трансляции поединка двух участников чемпионата мира

Фото AFP
Фото AFP

В пятницу, 23 марта, в Москве на стадионе "Лужники" состоится товарищеский матч: хозяин ЧМ-2018 сборная России примет одного из фаворитов предстоящего мундиаля Бразилию.

Накануне товарищеского матча с Бразилией сборная России в полном составе сдала кровь и мочу на допинг.

Команды ранее пересекались пять раз – трижды победу отпраздновали бразильцы, а еще две встречи завершились мировой.  Разница мячей – 11:4 в пользу пятикратных чемпионов мира.

Впервые в сборную Бразилии вызвали защитника "Шахтера" Исмаили. Также приглашения получили Фред и Тайсон.

Букмекеры считают Бразилию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Тите 1.50, на ничью – 4.00, на победу России – 7.25.

Матч Россия – Бразилия начнется в 18:00 по киевскому времени. Поединок в прямой трансляции можно будет посмотреть по спутниковому ТВ.

Смотреть матч Россия – Бразилия:

  Arena Sport 1 (serbia)

  Arena Sport 3 HD (cro)

  Arena Sport BiH             

  beIN Sports France 1 / HD        

  beIN Sports MENA HD 1            

  beIN Sports MENA HD 11          

  FreeSports UK

  Матч! Футбол 1 / HD  

  Nova Sport 1 (czech) / HD         

  Sport TV1 (portugal) / HD         

  Sport TV1 (slovenia)   

  SuperSport 3 za / HD   

  SuperSport MaXimo 1

  Teledeporte / HD (España)      

  Telekom Sport RO 1 / HD          

  Telekom Sport RO 5     

  TV3 Sport (den) / HD   

  TVP Sport / HD (Poland)            

  Viasat Sport Premium / HD      

  Viasat Urheilu Finland HD         

  ViaSport 2 HD (norge)

  SKY NET Sports 1       

  SKY NET Sports HD    

  ViaPlay (denmark) / HD          

  ViaPlay (finland)        

  ViaPlay (norway) / HD             

  ViaPlay (sweden) / HD

Напомним, что сегодня товарищеский матч проведет сборная Украины. Соперником команды Андрея Шевченко станет участник ЧМ-2018 Саудовская Аравия. Смотреть матч Украина – Саудовская Аравия – текстовая трансляция на сайте segodnya.ua.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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