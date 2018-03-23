Где смотреть матч участников ЧМ-2018 Россия – Бразилия

В пятницу, 23 марта, в Москве на стадионе "Лужники" состоится товарищеский матч: хозяин ЧМ-2018 сборная России примет одного из фаворитов предстоящего мундиаля Бразилию.

Накануне товарищеского матча с Бразилией сборная России в полном составе сдала кровь и мочу на допинг.

Команды ранее пересекались пять раз – трижды победу отпраздновали бразильцы, а еще две встречи завершились мировой. Разница мячей – 11:4 в пользу пятикратных чемпионов мира.

Впервые в сборную Бразилии вызвали защитника "Шахтера" Исмаили. Также приглашения получили Фред и Тайсон.

Букмекеры считают Бразилию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Тите 1.50, на ничью – 4.00, на победу России – 7.25.

Матч Россия – Бразилия начнется в 18:00 по киевскому времени. Поединок в прямой трансляции можно будет посмотреть по спутниковому ТВ.

Смотреть матч Россия – Бразилия:

Arena Sport 1 (serbia)

Arena Sport 3 HD (cro)

Arena Sport BiH

beIN Sports France 1 / HD

beIN Sports MENA HD 1

beIN Sports MENA HD 11

FreeSports UK

Матч! Футбол 1 / HD

Nova Sport 1 (czech) / HD

Sport TV1 (portugal) / HD

Sport TV1 (slovenia)

SuperSport 3 za / HD

SuperSport MaXimo 1

Teledeporte / HD (España)

Telekom Sport RO 1 / HD

Telekom Sport RO 5

TV3 Sport (den) / HD

TVP Sport / HD (Poland)

Viasat Sport Premium / HD

Viasat Urheilu Finland HD

ViaSport 2 HD (norge)

SKY NET Sports 1

SKY NET Sports HD

ViaPlay (denmark) / HD

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway) / HD

ViaPlay (sweden) / HD

Напомним, что сегодня товарищеский матч проведет сборная Украины. Соперником команды Андрея Шевченко станет участник ЧМ-2018 Саудовская Аравия. Смотреть матч Украина – Саудовская Аравия – текстовая трансляция на сайте segodnya.ua.