Где смотреть матч участников ЧМ-2018 Россия – Бразилия
Котировки букмекеров и все о трансляции поединка двух участников чемпионата мира
В пятницу, 23 марта, в Москве на стадионе "Лужники" состоится товарищеский матч: хозяин ЧМ-2018 сборная России примет одного из фаворитов предстоящего мундиаля Бразилию.
Накануне товарищеского матча с Бразилией сборная России в полном составе сдала кровь и мочу на допинг.
Команды ранее пересекались пять раз – трижды победу отпраздновали бразильцы, а еще две встречи завершились мировой. Разница мячей – 11:4 в пользу пятикратных чемпионов мира.
Впервые в сборную Бразилии вызвали защитника "Шахтера" Исмаили. Также приглашения получили Фред и Тайсон.
Букмекеры считают Бразилию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Тите 1.50, на ничью – 4.00, на победу России – 7.25.
Матч Россия – Бразилия начнется в 18:00 по киевскому времени. Поединок в прямой трансляции можно будет посмотреть по спутниковому ТВ.
Смотреть матч Россия – Бразилия:
Arena Sport 1 (serbia)
Arena Sport 3 HD (cro)
Arena Sport BiH
beIN Sports France 1 / HD
beIN Sports MENA HD 1
beIN Sports MENA HD 11
FreeSports UK
Матч! Футбол 1 / HD
Nova Sport 1 (czech) / HD
Sport TV1 (portugal) / HD
Sport TV1 (slovenia)
SuperSport 3 za / HD
SuperSport MaXimo 1
Teledeporte / HD (España)
Telekom Sport RO 1 / HD
Telekom Sport RO 5
TV3 Sport (den) / HD
TVP Sport / HD (Poland)
Viasat Sport Premium / HD
Viasat Urheilu Finland HD
ViaSport 2 HD (norge)
SKY NET Sports 1
SKY NET Sports HD
ViaPlay (denmark) / HD
ViaPlay (finland)
ViaPlay (norway) / HD
ViaPlay (sweden) / HD
Напомним, что сегодня товарищеский матч проведет сборная Украины. Соперником команды Андрея Шевченко станет участник ЧМ-2018 Саудовская Аравия. Смотреть матч Украина – Саудовская Аравия – текстовая трансляция на сайте segodnya.ua.
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч участников ЧМ-2018 Россия – Бразилия". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"