Где смотреть матч Украина – Саудовская Аравия

Сегодня, 15:01

Котировки букмекеров и все о трансляции товарищеского матча в Испании

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Сегодня, 23 марта, сборная Украины проведет первый товарищеский матч в 2018 году. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет участник ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии.

Напомним, что на мундиале в России аравийцы сыграют с хозяином чемпионата, Уругваем и Египтом.

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До этого матча команды пересекались лишь однажды – Украина разгромила Саудовскую Аравию в матче группового этапа ЧМ-2006 – 4:0. Тогда забитыми голами отметились Андрей Русол, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и Максим Калиниченко.

Букмекеры считают Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.44, на ничью – 4.25, на победу Саудовской Аравии – 8.50

Поединок состоится на нейтральном поле в испанской Марбелье. Вход для болельщиков будет бесплатным.

 Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Поединок будет доступен впрямой трансляции на ТВ и в интернете, а также в виде текстовой онлайн трансляции на segodnya.ua.

Смотреть матч Украина – Саудовская Аравия:

Футбол-1, live

Футбол-2, повтор в 01:20

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Текстовая онлайн трансляция на segodnya.ua
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Источник:

Сегодня|Спорт

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