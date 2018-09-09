Где смотреть матч Украина – Словакия в Лиге Наций

Сегодня, 14:54

Список трансляций поединка второго тура Лиги Наций на ТВ и в интернете

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Сборная Украины 9 сентября во Львове на "Арене Львов" примет команду Словакии в рамках второго тура Лиги Наций. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча Украина – Словакия с фото, видеоповторами голов и описанием всех опасных моментов.

Это будет седьмой очный поединок команд в истории. Дважды победу праздновали украинцы и один раз – словаки. Разница забитых и пропущенных мячей 7:6 в пользу нашей команды.

Украинцы уже успели провести один матч в Лиге Наций, обыграв на выезде Чехию со счетом 2:1. А словаки заполнили окно в календаре товарищеским матчем против Дании, но из-за конфликта в скандинавской команде спарринг получился односторонним – 3:0 в пользу сегодняшнего соперника подопечных Андрея Шевченко.

Сегодня на поле выйдут команды стоимостью 250 миллионов евро. При этом сборная Украины дешевле Словакии на 10 миллионов евро, а самый дорогой футболист нашей команды в два раза дешевле оценивается, чем главная звезда словаков.

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Букмекеры считают Украину фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.91, на ничью – 3.25, на победу Словакии – 4.60.

Согласно решению УЕФА, матч Украина – Словакия пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.

Смотреть Украина – Словакия:

"Украина", live
"Футбол-1", Live
"Футбол-2", понедельник, 10 сентября, 01:25 (повтор)
"Футбол-1", понедельник, 10 сентября, 08:10 (повтор)
"Футбол-2", понедельник, 10 сентября, 16:35 (повтор)
"Футбол-1", вторник, 11 сентября, 11:25 (повтор)
"Футбол-2", вторник, 11 сентября, 18:10 (повтор)
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Сегодня|Спорт

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