Где смотреть матч "Вердер" – "Бавария", в которым мюнхенцы оформят восьмое чемпионство подряд

Также во вторник в чемпионате Германии сыграет "Вольфсбург" - соперник "Шахтера" по Лиге Европы

Сегодня немецкая Бундеслига открывает очередной тур. Вашему вниманию – прогноз, расписание, трансляции и результаты 32-го тура чемпионата Германии. Во вторник состоятся четыре встречи. В одной из них сыграет соперник "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы – "Вольфсбург". А затем в Бремене "Вердер" примет "Баварию" – и, если не случится сенсация, мюнхенцы досрочно станут чемпионами страны.

Первый матч дня начнется в 19:30 в Менхенгладбахе между "Боруссией" и "Вольфсбургом".Обоим соперникам отчаянно нужно очки: хозяева занимают пятое место в чемпионате, отставая от "Байера" на один балл. Победа позволит им обойти леверкузенцев и рассчитывать на место в Лиге чемпионов. "Вольфсбург" же пока держится шестым, что гарантирует путевку в Лигу Европы. Но в спину дышит "Хоффенхайм".

Сразу после этого, в 21:30, на "Везерштадионе" бременский "Вердер" продолжит свою битву за сохранение места в Бундеслиге. Хотя в дуэли с "Баварией" хозяевам вряд ли удастся набрать хотя бы одно очко, ведь мюнхенцы стремятся досрочно завоевать "серебряную салатницу" чемпионов.

Реклама

Оба поединка на украинском телевидении покажет канал "Футбол 2". Также их можно смотреть в интернете на OLL.TV по подписке.

Читайте о том, что "финал восьми" Лиги Европы пройдет в Германии.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в марте

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама