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Где смотреть матч "Вердер" – "Бавария", в которым мюнхенцы оформят восьмое чемпионство подряд

16 июня, 14:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Также во вторник в чемпионате Германии сыграет "Вольфсбург" - соперник "Шахтера" по Лиге Европы

Сегодня немецкая Бундеслига открывает очередной тур. Вашему вниманию – прогноз, расписание, трансляции и результаты 32-го тура чемпионата Германии. Во вторник состоятся четыре встречи. В одной из них сыграет соперник "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы – "Вольфсбург". А затем в Бремене "Вердер" примет "Баварию" – и, если не случится сенсация, мюнхенцы досрочно станут чемпионами страны.

Первый матч дня начнется в 19:30 в Менхенгладбахе между "Боруссией" и "Вольфсбургом".Обоим соперникам отчаянно нужно очки: хозяева занимают пятое место в чемпионате, отставая от "Байера" на один балл. Победа позволит им обойти леверкузенцев и рассчитывать на место в Лиге чемпионов. "Вольфсбург" же пока держится шестым, что гарантирует путевку в Лигу Европы. Но в спину дышит "Хоффенхайм".

Сразу после этого, в 21:30, на "Везерштадионе" бременский "Вердер" продолжит свою битву за сохранение места в Бундеслиге. Хотя в дуэли с "Баварией" хозяевам вряд ли удастся набрать хотя бы одно очко, ведь мюнхенцы стремятся досрочно завоевать "серебряную салатницу" чемпионов.

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Оба поединка на украинском телевидении покажет канал "Футбол 2". Также их можно смотреть в интернете на OLL.TV по подписке.

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