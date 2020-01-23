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Где смотреть матч "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль": кто остановит парней Юргена Клоппа

23 января, 15:03

В четверг в чемпионате Англии пройдет последний матч 24-го тура

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге / Фото: Reuters

В четверг закрывается программа 24-го тура английской Премьер-лиги. В Вулверхэмптоне пройдет довольно интригующий поединок между местными "Вулвз" и "Ливерпулем". Мы писали, что "Лестер" разгромил "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко и продолжает преследование "МанСити".

Подопечные Юргена Клоппа продолжают уверенно идти к чемпионству, выиграв 21 матч из 22. В Англии все уже ждут, когда же "красные" хотя бы сыграют вничью – не то, что проиграют. Единственный раз в сезоне, когда "Ливерпуль" не смог обыграть соперника в Англии, была гостевая ничья с "Манчестер Юнайтед". В предыдущем туре лучшая клубная команда мира взяла у "дьяволов" реванш на своем поле – 2:0. А неделей ранее на выезде смогла справиться с "Тоттенхэмом" Жозе Моуринью – 1:0.

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"Вулверхэмптон" занимает седьмое место и надеется пробиться в зону Лиги Европы. Команда Нуну Эшпириту Санту может "кусать" грозных соперников. Например, смогла выиграть у "Манчестер Сити" – 3:2. А в предыдущем туре показала характер в Саутгемптоне, выиграв матч 3:2 после стартовых 0:2.

Узнайте, что футболисты "Тоттенхэма" разочаровались в Моуринью. Жозе работает по старым методам.

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Встречу в Украине покажет транслятор английского футбола – телеканал Setanta Sports. Прямая трансляция начнется в 21:55.

Букмекеры фаворитом считают, конечно же, "Ливерпуль". Но коэффициент на его победу не такой уж и низкий – 1.70. Правда, на успех "Вулверхэмптона" дают аж 5.30, а на ничью – 3.90. В матче с равной долею вероятности ожидают два или три гола.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в гостях "Зальцбург" в Лиге чемпионов

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