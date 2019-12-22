Где смотреть матч за Суперкубок Италии "Ювентус" – "Лацио"

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Реклама

В воскресенье, 22 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде разыграют Суперкубок Италии по футболу. Действующий чемпион страны "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе противостоит обладателю национального Кубка "Лацио". Начало битвы – в 18:45 по киевскому времени. Смотреть Ювентус Лацио онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Где смотреть матч "Ювентус" – "Лацио" 22 декабря. Трансляция матча за Суперкубок Италии на украинских каналах не запланирована. Смотреть игру в прямом эфире можно на спутниковых каналах Матч ТВ, Матч Футбол 2, а также в 01:35 понедельника в повторе на Матч Футбол 2.

Сравнение "Ювентуса" и "Лацио" от Transfermarkt

Котировки на матч "Ювентус" – "Лацио". Эксперты считают "Ювентус" фаворитом противостояния. Коэффициент на победу Роналду и компании в основное время матча составляет 2.10, тогда как котировка на победу "Лацио" равна 3.60, на ничью – 3.50. Таким образом, вероятность исхода матча в основное время такая: победа "Ювентуса" 45 процентов, ничья 28 процентов, победа "Лацио" 27 процентов.

Читайте также: Позор "Милана": Малиновский с "Аталантой" унизил бывшую команду Шевченко

Котировки на завоевание трофея следующие: 1.50 "Ювентус" и 2.70 "Лацио". Таким образом, шансы команды Маурицио Сарри поднять сегодня кубок равны 64 процентам.

Заявления перед матчем "Ювентус" – "Лацио"

"Я испытываю наслаждение и во время тренировок, и во время матчей, – сказал перед Суперкубком Италии главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри. – У меня хорошие ощущения, у нас есть недостатки, но мы можем над ними работать. Мы должны забивать невероятные голы и всегда стремиться к совершенству. Считая совершенство своей целью, мы всегда будем недовольны собой, и это поможет нам прогрессировать. Мы показываем стабильные результаты, и в первых таймах последних матчей мы показывали хороший футбол. Ошибки – это часть пути, и мы их допускаем" "Кьеллини восстанавливается после травмы. Оно требует времени, и он не вернется к тренировкам до февраля. Только он и Хедира не смогут сыграть. Шченсны в порядке, остальные – тоже, их форма улучшается" "Мы подняли линию обороны, но, как ни странно, мы пропускаем, когда опускаемся слишком низко. Это то, над чем стоит работать", – отметил перед игрой с "Лацио" наставник "Ювентуса"

"Криштиану – чемпион, он может решить исход матча в любой момент. За ним нужно пристально следить, – говорит, в свою очередь, главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги. – Тем не менее в первой нашей встрече в чемпионате мы неплохо выступили, обыграв их (3:1) и сумев справиться даже с самыми сложными моментами"

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал в Серии А "Сампдорию"

Смотрите, как "Лацио" победил в Серии А "Кальяри"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама