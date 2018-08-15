Где смотреть матч за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Атлетико"

Сегодня, 21:50

Список трансляции матча между дума мадридскими грандами на ТВ и в интернете

Фото twitter
Фото twitter

Сегодня в Эстонии мадридский "Реал" и мадридский "Атлетико" встретятся в матче за Суперкубок УЕФА. Впервые в истории турнира обе команду будут представлять один город – столицу Испании. Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. На нашем же сайте матч "Реал" – "Атлетико" смотреть можно онлайн в виде текстовой трансляции.

"Реал" – первый клуб в истории, выигравший три раза подряд Лигу чемпионов. Но "сливочные" являются авторами еще одного достижение – они также же три года увозят домой Суперкубок УЕФА. Тем не менее, "Атлетико" пока выиграл все свои матчи за трофей, а было их у "матрасников" два.

Добавим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может стать четвертым украинцем, завоевавшим Суперкубок УЕФА – ранее трофей над головой поднимали Андрей Демченко, Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук.

Букмекеры о матче "Реал" – "Атлетико":

Букмекеры считают, "Реал" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Хулена Лопетеги – 2.25, на ничью – 3.30, на победу "Атлетико" – 3.30.

Смотреть матч "Реал" – "Атлетико":

"Футбол-1", live
"Футбол-2", четверг, 15 августа, 08:45 (повтор)
"Футбол-1", четверг 15 августа, 16:45 (повтор)
"Футбол-1", пятница, 16 августа, 11:05 (повтор)
"Футбол-2", пятница, 16 августа, 20:30 (повтор)
"Футбол-1", суббота, 17 августа, 12:50 (повтор)
"Футбол-2", суббота, 17 августа, 23:30 (повтор)
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Сегодня|Спорт

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