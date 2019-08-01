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Где смотреть матч "Зари" в Лиге Европы: кто покажет ответную игру с "Будучностью"

Сегодня, 18:23

Команда Виктора Скрипника близка к выходу в третий раунд квалификации еврокубка

"Заря" принимает "Будучность" в Запорожье

"Заря" принимает "Будучность" в Запорожье / Фото: Instagram

Где смотреть матч "Зари" в Лиге Европы: кто покажет ответную игру с "Будучностью" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 Футбол Команда Виктора Скрипника близка к выходу в третий раунд квалификации еврокубка

В Запорожье в четверг пройдет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между украинской "Зарей" и черногорской "Будучностью". Неделю назад команда Виктора Скрипника на выезде одержала уверенную победу со счетом 3:1 и теперь близка к выходу в следующую стадию еврокубка. На нашем сайте можно следить за ключевыми событиями встречи в режиме онлайн: трансляция "Заря" – "Будучность".

Поединок начнется в 19:00. Традиционно, болельщиков интересует вопрос: где смотреть матч "Заря" – "Будучность"? Отвечаем: игр в прямом эфире на территории Украины покажет канал УНИАН. Трансляций в повторе не запланировано.

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Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" станет третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев.

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"Заря" – "Будучность" и еще 45 поединков: расписание всех ответных матчей 2-го квалифай-раунда Лиги Европы

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Источник: Сегодня|Спорт

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