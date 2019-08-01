Где смотреть матч "Зари" в Лиге Европы: кто покажет ответную игру с "Будучностью"

В Запорожье в четверг пройдет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между украинской "Зарей" и черногорской "Будучностью". Неделю назад команда Виктора Скрипника на выезде одержала уверенную победу со счетом 3:1 и теперь близка к выходу в следующую стадию еврокубка. На нашем сайте можно следить за ключевыми событиями встречи в режиме онлайн: трансляция "Заря" – "Будучность".
Поединок начнется в 19:00. Традиционно, болельщиков интересует вопрос: где смотреть матч "Заря" – "Будучность"? Отвечаем: игр в прямом эфире на территории Украины покажет канал УНИАН. Трансляций в повторе не запланировано.
Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" станет третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев.
"Заря" – "Будучность" и еще 45 поединков: расписание всех ответных матчей 2-го квалифай-раунда Лиги Европы
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