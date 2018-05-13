Где смотреть матч "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины

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Список трансляций матча Премьер-лиги в Запорожье

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

В воскресенье, 13 мая, в Запорожье на "Славутич-Арене" состоится центральный матч 31-го тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет киевское "Динамо". 13 мая знаковый день для столичного клуба – в этот день отмечается день рождения клуба, сегодня 91-й, а также вспоминают легендарного тренера Валерия Лобановского. 13 мая 2002 года знаменитый наставник умер в Запорожье.

"Динамо" еще сохраняет шансы побороться за золотые медали чемпионата Украины с донецким "Шахтером". "Горняки", в случае победы над "Вересом" уже сегодня могут добавить к Кубку Украины очередной чемпионский титул, если клуб из Ровного все же прибудет в Харьков. Все о скандальном матче "Шахтер" – "Верес".

В похожую ситуацию попала "Заря". Луганский клуб ведет борьбу с полтавской "Ворсклой" за "бронзу", но для этого им нужно побеждать в двух оставшихся матчах – над киевлянами сегодня и над полтавчанами в последнем туре.

Букмекеры считают, что "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 2.55, на ничью – 2.85, на победу "Зари" – 2.80.

Матч "Заря" – "Динамо" начнется в 19:30 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "2+2".
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Сегодня|Спорт

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