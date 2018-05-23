Где смотреть матч "Зирка" – "Десна"
Расписание трансляций матча плей-офф чемпионата Украины
В среду, 23 мая, в Кропивницком пройдет первый матч плей-офф за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.
Встречаются "Зирка" Кропивницкий, которая заняла десятое место в УПЛ, и черниговская "Десна", которая финишировала третьей в Первой лиге.
Начало матча "Зирка" – "Десна" в 17:00. Ответный поединок пройдет на поле "Десны" 27 мая.
Трансляция матча "Зирка" – "Десна":
"Футбол 1", live
"Футбол 2", 0:30 (повтор, 24.05)
Трансляция поединка "Зирка" – "Десна" в подписке на oll.tv.
Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.
А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.
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