Где смотреть матч "Зирка" – "Десна"

В среду, 23 мая, в Кропивницком пройдет первый матч плей-офф за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Встречаются "Зирка" Кропивницкий, которая заняла десятое место в УПЛ, и черниговская "Десна", которая финишировала третьей в Первой лиге.

Начало матча "Зирка" – "Десна" в 17:00. Ответный поединок пройдет на поле "Десны" 27 мая.

Трансляция матча "Зирка" – "Десна":

"Футбол 1", live

"Футбол 2", 0:30 (повтор, 24.05)

Трансляция поединка "Зирка" – "Десна" в подписке на oll.tv.

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.