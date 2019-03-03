Где смотреть мерсисайдское дерби "Эвертон" – "Ливерпуль" в чемпионате Англии
Трансляция матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете
Сегодня в 29-м туре чемпионата Англии состоится знаменитое мерсисайдское дерби: "Эвертон" примет "Ливерпуль". Матч начнется в 18:15 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.
Отметим, что это самое длительное дерби в Англии, которое без перерывов продолжается с 1962 года. Суммарно команды встречались 232 раза: 93 победы на счету "Ливерпуля", 66 побед – у "Эвертона", еще 73 поединка завершились вничью.
В первом круге "Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря грубой ошибке вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда, которой в концовке встречи воспользовался Дивок Ориги. Сейчас "Ливерпуль" продолжает борьбу за первую строчку АПЛ с "Манчестер Сити", который уже обыграл "Борнмут" в этом туре - 1: 0.
Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Клоппа - 1.60, на ничью – 4.00, на победу "Эвертона" – 6.00.
Смотреть матч "Эвертон – "Ливерпуль":
3 марта, Футбол-2, 18:15, live
4 марта, Футбол-2, 12:05 (повтор)
4 марта, Футбол-1, 22:50 (повтор)
5 марта, Футбол-2, 06:10 (повтор)
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