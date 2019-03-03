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Где смотреть мерсисайдское дерби "Эвертон" – "Ливерпуль" в чемпионате Англии

Сегодня, 16:45

Трансляция матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете

Фото: AFP
Где смотреть мерсисайдское дерби "Эвертон" – "Ливерпуль" в чемпионате Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be8/b3e/5c7be8b3e2e6d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be8/b3e/5c7be8b3e2e6d.png Футбол Трансляция матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете

Сегодня в 29-м туре чемпионата Англии состоится знаменитое мерсисайдское дерби: "Эвертон" примет "Ливерпуль". Матч начнется в 18:15 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. 

Отметим, что это самое длительное дерби в Англии, которое без перерывов продолжается с 1962 года. Суммарно команды встречались 232 раза: 93 победы на счету "Ливерпуля", 66 побед – у "Эвертона", еще 73 поединка завершились вничью.

В первом круге "Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря грубой ошибке вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда, которой в концовке встречи воспользовался Дивок Ориги. Сейчас "Ливерпуль" продолжает борьбу за первую строчку АПЛ с "Манчестер Сити", который уже обыграл "Борнмут" в этом туре - 1: 0.

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Клоппа - 1.60, на ничью – 4.00, на победу "Эвертона" – 6.00.

Смотреть матч "Эвертон – "Ливерпуль":

3 марта, Футбол-2, 18:15, live

4 марта, Футбол-2, 12:05 (повтор)

4 марта, Футбол-1, 22:50 (повтор)

5 марта, Футбол-2, 06:10 (повтор)

Oll.tv (в подписке)

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Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Эвертон

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Сегодня|Спорт

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