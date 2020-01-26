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Где смотреть "Наполи" – "Ювентус" – матч Маурицио Сарри против своей бывшей команды и родного города

26 января, 17:00

Тренер команды из Неаполя Дженнаро Гаттузо находится на грани отставки

Маурицио Сарри и Криштиану Роналду

Маурицио Сарри и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В воскресенье заканчивается 21-й тур итальянской Серии А. В последнем матче дня в Неаполе местная команда примет гостей с севера страны. Наш сайт уже ведет "Наполи" – "Ювентус" онлайн матча.

Для южан туринцы являются едва ли не самыми принципиальными соперниками. Поклонники "Наполи" так и не приняли тот факт, что уроженец Неаполя Маурицио Сарри, который тренировал их команду, возглавил "Ювентус". В городе фанаты "Наполи" встретили Сарри оскорбительным баннером.

Кроме того, клуб сейчас занимает лишь 13-е место в чемпионате Италии. Нынешний главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, пришедший в начале зимы, не только не улучшил ситуацию, а наоборот – усугубил и без того невеселое положение команды. Под его руководством "Наполи" выиграл всего один матч из пяти в чемпионате Италии. От быстрого увольнения его спасают разве что две победы в Кубке Италии, где команда вышла в полуфинал.

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Поединок на стадионе "Сан-Паоло" начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире на украинском ТВ его покажет канал "Футбол 2".

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