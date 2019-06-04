Где смотреть онлайн Португалия – Швейцария в Лиге наций

Список трансляций матча финального турнира Лиги наций в Португалии

Фото: AFP

В среду, 5 июня, стартует финальная часть Лиги наций. В мини-турнире, который пройдет в Португалии, примут участие четыре команды – победители групп элитного дивизиона: Португалия, Англия, Швейцария и Голландия. На стадионе "Драгау" в Порту действующие чемпионы Европы португальцы встретятся с командой Швейцарии. Матч начнется в 21:45 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.

Команды провели между собой 22 поединка. Семь побед одержали португальцы, 10 – на счету швейцарцев, а еще пять матчей завершились мировой. Интересно, что три последних встречи завершились с одинаковым счетом 2:0: дважды в пользу швейцарцев и один раз – португальцев.

Букмекеры считают Португалию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша – 1.65, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 5.50. Эксперты не верят, что в матче будет дополнительное время (1.26), но в случае серии пенальти шансов выиграть больше у фаворита (11.00 против 17.00).

Смотреть матч Португалия – Швейцария:

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Футбол-1, пятница, 06:00 (повтор)

Футбол-2, пятница, 11:00 (повтор)

Футбол-1, пятница, 18:50 (повтор)

Напомним, что Португалия является соперником сборной Украины по отборочному турниру на Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела выстоять против чемпионов Европы:

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