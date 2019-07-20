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Где смотреть онлайн товарищеский матч "Шахтер" – "Олимпик"

20 июля, 16:21

"Горняки" проведут последнюю репетицию перед матчем за Суперкубок Украины

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 20 июля, донецкий "Шахтер" проведет последний спарринг перед стартом нового сезона. Соперником "горняков" станет представитель украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик". Матч начнется в 18:00 и в прямом эфире будет показан на официальном сайте "Шахтера" для зарегистрированных пользователей.

Вчера "Шахтер" обыграл "Колос" со счетом 2:0. Победу в спарринге подопечным Луиша Каштру принесли два гола головой – сначала отличился Фернандо, а затем Даниил Сикан.

В сезоне-2018/19 донецкий "Олимпик" занял 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. К очередному старту команду готовит новый главный тренер – бразилец Жулио Сезар, известный по выступлениям за мадридский "Реал". В предыдущих контрольных матчах лета "Олимпик" встречался с МФК "Николаев" (5:0), "Оболонь-Бровар" (0:1), "Днепр-1" (1:2), "Волчанском" (1:1), "Авангардом" (1:2) и "Металлист-1925" (3:0).

Как "Шахтер" и "Олимпик" играли между собой в чемпионате Украины:

Ранее мы писали, что "Шахтер" вернул бразильского полузащитника в родной клуб. Ближайшие полгода Веллингтон Нем проведет в Бразилии.

Кстати, "Шахтер" вошел в Топ-10 клубов Европы по финансовому балансу. С лета 2014-го года "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро.

Напомним, что действующий чемпион Украины "Шахтер" в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.


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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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