Где смотреть ответный матч "Динамо" – "Славия"

Во вторник, 14 августа, "Динамо" попытается пробиться в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для этого команде Александра Хацкевича нужно обыграть чешскую "Славию" с любым счетом, либо сыграть 0:0, либо 1:1 и потом победить в дополнительное время или серии пенальти. Поединок "Динамо" – "Славия" начнется в 19:30 и пройдет на "Олимпийском" в Киеве. Матч в прямом эфире покажет канал 2+2, а также спутниковый CT Sport. Смотреть онлайн "Динамо" – "Славия" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео. Вечером после матча на нашем сайте появится нарезка голов и опасных моментов игры.

В первом матче в Праге счет долгое время оставался не открытым, пока на 82-й минуте Беньямин Вербич не воспользовался замешательством соперника из-за двух мячей на поле и не расписался в воротах "Славии". Чешский клуб отыгрался на последней минуте, реализовав пенальти. Видео обзор матча "Славия" – "Динамо".

Напомним, что эксперты считают команду Александра Хацкевича фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Динамо" в основное время равен 1.95, тогда как на победу "Славии" он составляет 4.20, а на ничью – 3.30. Котировки на проход следующие: "Динамо" 1.40, "Славия" – 2.90. Таким образом, шансы киевлян на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов составляют 67 процентов.