Где смотреть ответный матч Лиги Европы "АЗ Алкмар" – "Мариуполь"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

В четверг, 15 августа, в Гааге на стадионе "Карс Джинс" состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы – АЗ из Алкмара примет украинский "Мариуполь". Матч начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча АЗ – "Мариуполь".

"АЗ Алкмаар" – "Мариуполь": онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

Поединок был перенесен из Алкмара из-за обрушения крыши домашнего стадиона клуба. Лишь за несколько дней до матча принимающая сторона и УЕФА оговорились о новом месте проведения встречи, но мариупольцы не стали менять свои планы, отправившись по ранее запланированному маршруту, а непосредственно к матчу готовились на тренировочной базе АЗ в Вийдевормере.

Интересно, что оба матча этого противостояния пройдут на нейтральных полях. "Мариуполь" свои домашние поединки еврокубков проводит в Одессе. Неделю назад на стадионе "Черноморец" команды разошлись миром 0:0, а главным героем встречи стал вратарь азовцев Рустам Худжамов.

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Обзор первого матча "АЗ" – "Мариуполь":

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Эксперты называют хозяев безоговорочными фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Алкмаара" составляет всего 1.20, тогда как ставку на победу украинского клуба можно сделать с коэффициентом 14.50, а на ничью – 6.90. Котировки на выход в следующий раунд отбора Лиги Европы: 1.14 "АЗ" и 5.80 "Мариуполь". Таким образом, букмекеры оценивают вероятность выхода "Мариуполя" в раунд плей-офф Лиги Европы в 16 процентов.

Смотреть матч АЗ – "Мариуполь":

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Отметим, уже известно, что в групповом турнире Лиги Европы от Украины выступит как минимум две команды – "Александрия" и "Динамо". Киевляне оказались в ЛЕ после того, как вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Брюгге" (0:1, 3:3). В Лиге Европы "Динамо" сыграет уже без Александра Хацкевича, который накануне был отправлен в отставку.

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