Где смотреть ответный матч Лиги Европы "Бордо" – "Мариуполь"

В четверг, 16 августа, "Мариуполь" проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против французского "Бордо". Поединок в Бордо начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 2". Кроме того, смотреть онлайн матч "Бордо" – "Мариуполь" можно будет на сайте oll.tv в подписке.

Неделю назад в первом матче "Мариуполь" на своем поле проиграл французам со счетом 1:3, хотя первым забил гол.

"Бордо" – "Мариуполь": прогноз букмекеров. Эксперты считают французов большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Бордо" в основное время матча составляет всего 1.25, тогда как на победу "Мариуполя" он равен 14.50, а на ничью – 5.50. Ставки на выход в следующий раунд на "Бордо" не принимаются, а на украинский клуб можно поставить за коэффициент 35!

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.

Добавим, что уже известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы.