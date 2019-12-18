Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

Где смотреть первое Эль Класико сезона "Барселона" – "Реал"

18 декабря, 12:08

Список трансляций поединка лидеров чемпионата Испании - на ТВ и в интернете

"Барселона" vs "Реал"

"Барселона" vs "Реал" / Фото: Getty Images

Реклама

Один из самых ожидаемых матчей года пройдет в среду, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". В первом Эль Класико сезона встречаются гранды испанского чемпионата – "Барселона" Лионеля Месси принимает "Реал" Зинедина Зидан. Смотреть Барселона – Реал онлайн можно в трансляции на нашем сайте. Начало битвы – в 21:00 по киевскому времени.

Как известно, "Барселона" и "Реал" должны были сыграть еще 26 октября. Однако поединок в тот день не состоялся из-за огненных протестов в требующей независимости от Испании Каталонии.

Читайте также: Месси рассказал, каким будет матч с "Реалом" на "Камп Ноу"

Итак, остановит ли "Реал" обладателя уже шести "Золотых мячей" Лионеля Месси, который в 14 последних матчах забил 16 голов? Аналитики букмекерских контор дают 51 процент на то, что аргентинец поразит ворота Королевского клуба и 55 процентов – на то, что каталонцы победят.

"Все знают, насколько Месси важен для нас. Больше никого не удивляет, если он забивает три гола за матч. Он намного лучше всех остальных. Любая команда, которая сталкивается с Месси, нервничает сильнее. Я бы тоже нервничал, – говорит полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг. – Но и Суарес проводит удивительный сезон и забивает замечательные голы. В прошлом году он оформил хет-трик в матче с "Реалом", и, надеюсь, он сделает это снова"

"Знаем, что у них есть Месси, но у нас есть собственное оружие", – парирует главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

Читайте также: "Барселона" и "Реал" перед Эль Класико живут в одном отеле

Где смотреть матч "Барселона" – "Реал"

  • Среда, канал "Футбол 2" 21:00 live
  • Среда, сайт oll.tv (по подписке) 21:00 live
  • Четверг, канал "Футбол 1" 17:10 повтор
  • Четверг, канал "Футбол 2" 23:20 повтор
  • Пятница, канал "Футбол 2" 11:30 повтор
  • Пятница, канал "Футбол 1" 19:10 повтор
  • Пятница, канал "Футбол 2" 23:55 повтор

Личные встречи: последние 10 матчей "Барсы" и "Реала"

Положение "Барселоны" и "Реала" в чемпионате Испании

"Барселона" – "Реал": потери команд

"Барселона" и "Реал" в нынешнем чемпионате Испании: оценки WhoScored

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов Дортмунд

Смотрите, как "Реал" сыграл вничью в Лиге чемпионов с "ПСЖ"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...