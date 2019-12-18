Где смотреть первое Эль Класико сезона "Барселона" – "Реал"

"Барселона" vs "Реал" / Фото: Getty Images

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Один из самых ожидаемых матчей года пройдет в среду, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". В первом Эль Класико сезона встречаются гранды испанского чемпионата – "Барселона" Лионеля Месси принимает "Реал" Зинедина Зидан. Смотреть Барселона – Реал онлайн можно в трансляции на нашем сайте. Начало битвы – в 21:00 по киевскому времени.

Как известно, "Барселона" и "Реал" должны были сыграть еще 26 октября. Однако поединок в тот день не состоялся из-за огненных протестов в требующей независимости от Испании Каталонии.

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Итак, остановит ли "Реал" обладателя уже шести "Золотых мячей" Лионеля Месси, который в 14 последних матчах забил 16 голов? Аналитики букмекерских контор дают 51 процент на то, что аргентинец поразит ворота Королевского клуба и 55 процентов – на то, что каталонцы победят.

"Все знают, насколько Месси важен для нас. Больше никого не удивляет, если он забивает три гола за матч. Он намного лучше всех остальных. Любая команда, которая сталкивается с Месси, нервничает сильнее. Я бы тоже нервничал, – говорит полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг. – Но и Суарес проводит удивительный сезон и забивает замечательные голы. В прошлом году он оформил хет-трик в матче с "Реалом", и, надеюсь, он сделает это снова"

"Знаем, что у них есть Месси, но у нас есть собственное оружие", – парирует главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

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Где смотреть матч "Барселона" – "Реал"

Среда, канал "Футбол 2" 21:00 live

Среда, сайт oll.tv (по подписке) 21:00 live

(по подписке) 21:00 live Четверг, канал "Футбол 1" 17:10 повтор

Четверг, канал "Футбол 2" 23:20 повтор

Пятница, канал "Футбол 2" 11:30 повтор

Пятница, канал "Футбол 1" 19:10 повтор

Пятница, канал "Футбол 2" 23:55 повтор

Личные встречи: последние 10 матчей "Барсы" и "Реала"

Положение "Барселоны" и "Реала" в чемпионате Испании

"Барселона" – "Реал": потери команд

"Барселона" и "Реал" в нынешнем чемпионате Испании: оценки WhoScored

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Смотрите, как "Реал" сыграл вничью в Лиге чемпионов с "ПСЖ"

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