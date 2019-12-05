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Где смотреть первый домашний матч Фредди Юнгберга на посту тренера "Арсенала"

5 декабря, 14:09

"Канониры" сыграют в Лондоне против середняков из "Брайтона"

Фредди Юнгберг - тренер

Фредди Юнгберг - тренер

В четверг вечером в Английской премьер-лиге закрывается 15-й тур. Сегодня сыграют два матча: "Шеффилд юнайтед" примет "Ньюкасл", а в Лондоне "Арсенал" померится силами с "Брайтоном". Узнайте все расписание и результаты тура чемпионата Англии.

Поединок на стадионе "Эмирейтс" станет первым домашним для шведа Фредрика Юнгберга, назначенного исполняющим обязанности главного тренера "Арсенала" после увольнения Унаи Эмери. Испанский специалист "застрял" с командой на 10-м месте турнирной таблицы и с семиматчевой безвыиграшной серией. Шведский же рулевой начал с "канонирами" с гостевой ничьей с аутсайдерами из "Норвича" (2:2).

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В Украине матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports и телеплатформе oll.tv. Начнется игра в 22:15 по киевскому времени.

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Букмекеры преимущество отдают "Арсеналу": коэффициент на его победу – 1.53, тогда как на успех 16-й команды чемпионата – 5.75. На ничью дают 4.50.

Смотрите, как "Арсенал" проиграл в Лиге Европы немецкому "Айнтрахту" из Франкфурта

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футбол Арсенал Лондон Унаи Эмери премьер-лига Брайтон

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