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Где смотреть поединок непобедимого "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" Жозе Моуринью в чемпионате Англии

11 января, 11:29

Матч Премьер-лиги начнется в субботу в 19:30 в Лондоне

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге / Фото: Reuters

В субботу продолжится 22-й тур чемпионата Англии. Как мы сообщали, накануне "Шеффилд" обыграл "Вест Хэм" украинца Ярмоленко с ляпом вратаря и вышел на пятое место. Центральным поединком дня сегодня будет противостояние на "Новом Уайт Харт Лейн" на севера Лондона "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Команда португальского наставника Жозе Моуринью на данный момент занимает седьмую строчку в Премьер-лиге, на два очка опережая "Вулверхэмптон" и на одно очко отставая от предыдущего клуба "Особенного" – "Манчестер Юнайтед".

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"Ливерпуль" же безоговорочно лидирует в турнире, выиграв 19 матчей из 20. Напомним, что коллектив Юргена Клоппа выиграл и Лигу чемпионов, и недавний клубный чемпионат мира. Так что "Тоттенхэму" будет крайне непросто взять хотя бы очко в дуэли с "красными". Тем более, что, как мы писали, лучший голеадор "Шпор" Гарри Кейн получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок.

Покажет поединок транслятор английского футбола в Украине – телеканал Setanta Sports. Начало – в 19:30.

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