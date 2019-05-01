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Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль"

1 мая, 13:10

Расписание трансляций поединка 1/2 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

У вратарей будет много работы
У вратарей будет много работы. Фото: AFP

Сегодня в Лиге чемпионов будет сыгран поединок 1/2 финала, в столице Каталонии встретятся "Барселона" и "Ливерпуль". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Ливерпуль" с яркими фото и видео повторами голов.

Интересный факт, оба клуба по восемь раз играли в финалах Лиги чемпионов и выиграли по пять титулов.

"Барселона": 
Победы: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015
Финалы: 1961, 1986, 1994

"Ливерпуль": 
Победы: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005
Финалы: 1985, 2007, 2018

Где смотреть матч "Барселона" – "Ливерпуль":

  • канал "Футбол 2", в прямом эфире
  • сайт oll.tv в подписке, в прямом эфире
  • канал "Футбол 2" 2 мая в 08:35, повтор
  • канал "Футбол 1" 2 мая в 16:30, повтор
  • канал "Футбол 2" 1 мая в 19:30, повтор
  • канал "Футбол 1" 2 мая в 23:55, повтор

У букмекеров фаворитом сегодняшней встречи считается испанский клуб. Котировки на победу "Барселоны" – 1.87, на ничью – 3.70, на победу "Ливерпуля" – 4.10. 

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Напомним, вчера прошел другой полуфинал Лиги чемпионов. В Лондоне "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль

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Сегодня|Спорт

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