Где смотреть последнее дерби сезона "Шахтер" – "Динамо"

Список трансляции матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В дерби всегда интрига. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 22 мая, в Харькове состоится матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо". В текущем сезоне команды трижды встречались в УПЛ, каждая добыла по победе и еще раз была зафиксирована ничья.

В сегодняшнем поединке у букмекеров фаворит донецкий клуб. Котировки на победу "Шахтера" – 1.70, на ничью – 3.50, на победу "Динамо" – 4.40. Самый ожидаемый счет – 1:0 в пользу "Шахтера". Но не стоит забывать, что турнирного значения игра не имеет. "Шахтер" уже досрочно выиграл чемпионат Украины.

Поединок начнется в необычное время – в 19:36, что символизирует год основания "Шахтера". Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" с видеоповторами голов.

Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" на ТВ и в интернете:

"Футбол 2", live

"Футбол 2", повтор 23 мая в 10.20

"Футбол 1", повтор 23 мая в 18.20

в подписке на oll.tv

Ранее мы писали, что после матча на стадионе "Металлист" состоится церемония награждения "Шахтера" в качестве чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины, а для зрителей будет организован концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть последнее дерби сезона "Шахтер" – "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"