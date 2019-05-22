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Где смотреть последнее дерби сезона "Шахтер" – "Динамо"

22 мая, 19:22

Список трансляции матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В дерби всегда интрига
В дерби всегда интрига. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 22 мая, в Харькове состоится матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо". В текущем сезоне команды трижды встречались в УПЛ, каждая добыла по победе и еще раз была зафиксирована ничья. 

В сегодняшнем поединке у букмекеров фаворит донецкий клуб. Котировки на победу "Шахтера" – 1.70, на ничью – 3.50, на победу "Динамо" – 4.40. Самый ожидаемый счет – 1:0 в пользу "Шахтера". Но не стоит забывать, что турнирного значения игра не имеет. "Шахтер" уже досрочно выиграл чемпионат Украины.


Поединок начнется в необычное время – в 19:36, что символизирует год основания "Шахтера". Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" с видеоповторами голов.

Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" на ТВ и в интернете:

Ранее мы писали, что после матча на стадионе "Металлист" состоится церемония награждения "Шахтера" в качестве чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины, а для зрителей будет организован концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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