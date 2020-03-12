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Где смотреть последний четвертьфинал Кубка Украины по футболу в четверг

12 марта, 13:16

Вадим Авдасев

Вечером в Чернигове "Десна" примет полтавскую "Ворсклу"

Сегодня состоится еще один матч 1/4 финала Кубка Украины. В 19:00 на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигова местная "Десна" встретится с "Ворсклой". Вчера вечером "Динамо" обыграло "Александрию" в Кубке в меньшинстве в дополнительное время.

На данный момент известны уже три участника полуфинальной стадии. Как мы писали, "Мариуполь" обыграл "Альянс" – команду Второй лиги. Кроме "Мариуполя" и "Динамо", в четверку лучших команд турнира пробился и "Минай" из Первой лиги.

Встреча двух "речных" команд начнется в Чернигове в 19:00, а прямую трансляцию будет вести телеканал УНИАН-ТВ. Судьей в поле назначен киевлянин Евгений Арановский. Он запомнился тем, что на прошлой неделе в матче чемпионата Украины в Днепре показал три красные карточки футболистам "Мариуполя". При этом рефери, имеющий международную категорию, в этом сезоне в десяти поединках восемь раз удалял игроков с поля.

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Читайте, что сказал Михайличенко об игре с "Александрией" в Кубке.

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футбол Кубок Украины Ворскла Полтава четвертьфинал Десна Чернигов

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