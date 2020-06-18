Где смотреть "Реал" – "Валенсия": матч чемпионата Испании, в котором не сыграет звезда "сливочных"

Список трансляций матча чемпионата Испании на ТВ и в интернете

Сегодня, 18 июня, в чемпионате Испании мадридский "Реал", который продолжает погоню за лидером Примеры "Барселоной", на своем втором стадионе "Альфредо ди Стефано" примет "Валенсию". Поединок пройдет при пустых трибунах. И каждой из команд в нем очень нужны очки."Реал" – "Валенсия" онлайн-трансляция уже полным ходом идет на нашем сайте.

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Начало встречи на данный момент второй и восьмой команды чемпионата Испании – в 23:00 по киевскому времени. Трансляция – на канале "Футбол 1" и сервисе Oll.tv.

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Однако в этом важном поединке "Реалу" не поможет его полузащитник Иско. По информации испанского издания Marca, у него возникли проблемы со здоровьем. Испанский хавбек получил повреждение мышц правого бедра на тренировке и не сможет выйти на поле против "летучих мышей". Предполагается, что из-за травмы 28-летний игрок будет вынужден также пропустить игру с "Реал Сосьедадом".

Ранее "Барселона" не пожалела "Леганес", который борется за жизнь. За каталонцев забил их 17-летний вундеркинд Ансу Фати.

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Смотрите, как "Реал" перед карантином проиграл в Лиге чемпионов "Манчестер Сити":

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