Где смотреть сегодня битву грандов Атлетико – Барселона в чемпионате Испании

Встреча пятой и второй команд турнира начнется в Мадриде в 22:00

"Атлетико" - "Барселона": будет горячо

Один из самых интересных и горячих матчей национальных чемпионатов в эти выходные пройдет в Мадриде. На стадионе "Ванда Метрополитано" в 15-м туре чемпионата Испании "Атлетико" примет "Барселону". На данный момент столичная команда идет на пятом месте с 25 очками, отставая от лидирующего "Реала" на шесть пунктов. "Барса" же – вторая, в ее активе 28 баллов. Ранее мы писали, что Месси обставил "двойника Зинченко" в борьбе за звание лучшего плеймейкера года.

На уходящей неделе соперники по-разному сыграли в Лиге чемпионов. "Атлетико" в Италии минимально уступил "Ювентусу". Смотрите обзор матча в Турине.

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В Украине матч можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:55, а также на платформе OLL.TV.

Интересно будет посмотреть, как в Мадриде примут французского нападающего Антуана Гризманна, который недавно перешел в "Барселону". Букмекеры примерно равно оценивают шансы соперников, отдавая небольшое преимущество гостям из Каталонии. Коэффициент на победу "Барсы" – 2.60, на успех "Атлетико" – 2.90, на ничью – 3.30.

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