Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Где смотреть сегодня битву грандов Атлетико – Барселона в чемпионате Испании

1 декабря, 12:00

Встреча пятой и второй команд турнира начнется в Мадриде в 22:00

"Атлетико" - "Барселона": будет горячо

"Атлетико" - "Барселона": будет горячо

Один из самых интересных и горячих матчей национальных чемпионатов в эти выходные пройдет в Мадриде. На стадионе "Ванда Метрополитано" в 15-м туре чемпионата Испании "Атлетико" примет "Барселону". На данный момент столичная команда идет на пятом месте с 25 очками, отставая от лидирующего "Реала" на шесть пунктов. "Барса" же – вторая, в ее активе 28 баллов. Ранее мы писали, что Месси обставил "двойника Зинченко" в борьбе за звание лучшего плеймейкера года.

На уходящей неделе соперники по-разному сыграли в Лиге чемпионов. "Атлетико" в Италии минимально уступил "Ювентусу". Смотрите обзор матча в Турине.

Реклама

"Барселона" порадовала публику на "Камп Ноу", разобравшись с дортмундской "Боруссией".

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Итальянка Доротея Вирер - лидер прошлого сезона

В Украине матч можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:55, а также на платформе OLL.TV.

Интересно будет посмотреть, как в Мадриде примут французского нападающего Антуана Гризманна, который недавно перешел в "Барселону". Букмекеры примерно равно оценивают шансы соперников, отдавая небольшое преимущество гостям из Каталонии. Коэффициент на победу "Барсы" – 2.60, на успех "Атлетико" – 2.90, на ничью – 3.30.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Барселона чемпионат Испании где смотреть Атлетико Мадрид

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Барса" и "Реал" побеждают, Лунин сидит в запасе: все результаты 14-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Не Зинченко и не Ярмоленко: лучший снайпер сборной Украины рассказал, кто в команде самый сильный
Не Зинченко и не Ярмоленко: лучший снайпер сборной Украины рассказал, кто в команде самый сильныйФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...