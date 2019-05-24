Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира
Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямой трансляции
Сегодня для сборной Украины стартует чемпионат мира по футболу среди футболистов не старше 20 лет. Турнир пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. В стартовом туре молодежная сборная Украины встретится с командой США. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на телеканале UA:Первый.
Наша команда завоевала путевку на чемпионат мира благодаря успешному выступлению на Евро-2018 среди 19-летних, где наша команда дошла до полуфинала и уступила будущему победителю турнира Португалии (0:5).
Ранее мы писали, что сборная Украины объявила состав на чемпионат мира. Для подготовки к молодежному первенству планеты вызваны 25 игроков, среди них – четыре легионера.
Букмекеры не верят в победу украинцев в первом матче на турнире: коэффициент на победу Украины – 3.10, на ничью – 3.40, на победу США 2.20.
Мы также опубликовали мнение эксперта о нашем старте на ЧМ U20: "Даст бог, у мальчишек все получится". Ожиданиями от старта турнира поделился экс-тренер вратарей сборной Украины и победитель молодежного ЧМ-1977 в составе сборной СССР Юрий Сивуха.
На чемпионат мира приехали 24 сборные, которые поделены на шесть группы. Победители и вторые команды групп проходят в 1/8 финала. Также в плей-офф получат путевки четыре лучшие команды, среди занявших третьи места.
Сборная Украины четвертый раз примет участие в молодежном чемпионате мира. Каждый раз наша команда выходила из группы, но сразу же проигрывала в 1/8 финала.
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